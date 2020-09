Case di riposo, botta e risposta in III Commissione

"Nella replica al documento sindacale unitario portato alla III commissione regionale, l’assessore Riccardo Riccardi non ha dato alcuna risposta di merito alle nostre osservazioni e proposte, spostando il suo intervento su una strumentale diatriba politica, che respingiamo decisamente", si legge nella nota firmata da Roberto Treu (Spi-Cgil), Renato Pizzolitto (Fnp-Cisl), Magda Gruarin (Uilp-Uil).

"L’assessore non ha giustificato il mancato invio dei dati promessi nell’incontro del lontano 12 maggio, né tantomeno l’assenza, da quella data, d'incontri con le organizzazioni sindacali dei pensionati e con le confederazioni dei pensionati sui temi delle case di riposo e della riforma del servizio socio-sanitario".

"Ribadiamo pertanto la richiesta di un incontro sulla revisione dei criteri di accreditamento e sull’organizzazione dei servizi nelle case di riposo, alla luce dell’esperienza Covid-19, che impone cambiamenti profondi rispetto al regolamento del 2015, ma anche rispetto alla riforma sanitaria del 2019. Senza contare la necessità di garantire misure concrete per abbattere le liste di attesa, per garantire il ruolo dei medici di medicina generale, per il potenziamento strategico dei servizi territoriali e domiciliari, per lo sviluppo dei servizi di telemedicina e dell’innovazione digitale", spiegano ancora i sindacati. "Su questi temi abbiamo chiesto e chiediamo di poter discutere in maniera costruttiva con l’assessore Riccardi, nell’esclusivo interesse delle persone fragili, degli anziani e di tutti i cittadini".

Non si fa attendere la replica del vicegovernatore Riccardi che parla di un "confronto testimoniato dal numero di incontri (tra gli altri, anche con i sindacati), di audizioni (con l'illustrazione dei dati dell'epidemia) e di risposte alle interrogazioni presentate in Consiglio regionale. Basta questo a rendere oggettivamente irricevibile qualsiasi accusa di indisponibilità al dialogo proveniente dalle sigle sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil".

In merito alla revisione delle procedure di accreditamento delle case di riposo, "questo intervento era stato programmato per il 2020 ma un evento straordinario come il Covid ha, per evidenti motivi emergenziali, rallentato l'avvio del provvedimento".

Un altro punto messo in evidenza dall'intervento del vicegovernatore è quello relativo al regolamento delle case di riposo che, come ricordato, è entrato in vigore nel 2015, nel corso della passata legislatura. A tal riguardo, anche in relazione all'introduzione della condizione di promiscuità delle strutture, Riccardi ha sottolineato come "all'epoca dell'approvazione del regolamento le stesse sigle sindacali non avanzarono le critiche di oggi. Sul tema, comunque, il vicegovernatore ha annunciato di voler traguardare il nuovo regolamento entro l'anno, partendo da alcuni punti che incidono sugli standard: la definizione degli spazi delle strutture e la qualità dell'assistenza sanitaria dedicata agli ospiti; in riferimento anche alla situazione eterogenea del territorio regionale, con ad esempio la presenza di 50 strutture a Udine e di 100 a Trieste per lo stesso numero di posti letto.

In merito ad altre contestazioni riportate nel documento siglato dalle segreterie sindacali dei pensionati, Riccardi ha ricordato che la percentuale di persone sottoposte a tampone nelle case di riposo del Friuli Venezia Giulia ha raggiunto il 97 per cento, mentre il dato dei contagiati all'interno delle strutture di Trieste è del 31,1 per cento, a fronte di un 58,4 per cento a livello nazionale, replicando in questo modo alle critiche sulla gestione Covid nelle residenze per anziani dell'area giuliana. E' stato poi rimarcato come il documento dell'Istituto superiore di sanità sul protocollo Covid per le case di riposo abbia fatto proprie le indicazioni inviate da Regione Fvg, a riprova della qualità del lavoro svolto.

Infine, Riccardi ha fatto un richiamo ai concetti di "rispetto per il lavoro svolto dal sistema sanitario e di lealtà nei confronti della verità, soprattutto da chi dovrebbe avere un ruolo terzo rispetto agli schieramenti politici".