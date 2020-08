Case di riposo e Covid, ok al confronto con i privati

Sul tema dell'emergenza Covid-19 nell'ambito delle case di riposo la Regione ha in programma di attuare una ricognizione per verificare se i modelli debbano essere oggetto di una ricalibratura in ordine all'assistenza sanitaria e all'organizzazione delle strutture. Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi nel corso di un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria Aiop, Anaste e Asa.

Come ribadito dall'Amministrazione regionale, il periodo ha sottoposto il sistema ad una prova difficile. E' il momento quindi per un bilancio che non potrà prescindere da un confronto leale e responsabile, partendo dal fatto che il privato rappresenta una quota significativa dei portatori d'interesse.

Da parte della Regione è stato anche sottolineato il ruolo primario del Dipartimenti di prevenzione relativamente a tutte quelle disposizioni, tra cui gli accessi per le visite agli anziani ospitati nelle strutture, che sono in vigore per garantire la sicurezza a fronte del rischio pandemico.

L'incontro si è quindi concluso con l'impegno da parte dell'Amministrazione a un coinvolgimento delle associazioni di categoria nei prossimi passaggi dedicati all'analisi della situazione in riferimento alle criticità emerse nella parte più acuta della fase emergenziale.