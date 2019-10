Case di riposo, fari sulle nuove strutture nel Pordenonese

L’inchiesta della Guardia di Finanza sulla truffa ai danni del sistema sanitario da parte di Sereni Orizzonti, ha riacceso i riflettori sulle case di riposo anche nel Friuli Occidentale. Territorio che, negli ultimi anni, ha molto sofferto della mancanza di posti per anziani non autosufficienti, motivo per cui sono diverse le strutture in fase di costruzione e progettazione che garantiranno circa 600 letti.

A Fontanafredda è proprio Sereni Orizzonti che sta realizzando una struttura da 120 posti. Il cantiere, al di là dell’indagine della Fiamma Gialle, sta andando avanti. I lavori dovrebbero essere ultima nel 2020. Sulla vicenda giudiziaria che ha colpito il gruppo friulano, più che preoccupazione c’è attesa da parte del sindaco Michele Pegolo. “Si tratta di una struttura totalmente privata con cui abbiamo stipulato una convenzione – precisa – che naturalmente non centra nulla con l’indagine in corso. Restiamo in attesa degli eventi che la magistratura chiarisca la situazione. Certo che questa vicenda dimostra che i controlli ci sono e se ne devono fare di più ancora in futuro. Io sarei per le case di riposo pubbliche, ma sono molto onerose e per questo ci si affida ai privati, che vanno sorvegliati”, conclude il sindaco.

Strutture importanti sono in arrivo anche a Pordenone e a Porcia, dove le due amministrazioni comunali hanno firmato una convenzione che porterà a due nuovi centri pubblici da 120 posti l’uno: la prima a Villanova di Pordenone, pronta tra circa due anni; la seconda, a Porcia, accanto a Villa Dolfin, da realizzare in tre-quattro anni. I due nuovi edifici manderanno in pensione la vecchia Casa Serena, che sarà dismessa. “Nel frattempo sarà, comunque, sottoposta a lavori di manutenzione e adeguamento per garantire la qualità della vita e la sicurezza degli ospiti”, spiega il sindaco Alessandro Ciriani.

A Pordenone, tuttavia, è in corso di realizzazione anche una casa di riposo privata, che sorgerà a Torre nell’area dell’ex tintoria. Il progetto del Gruppo Zaffiro prevede una doppia struttura da 120 posti ciascuno per anziani non autosufficienti. I lavori di demolizione dell’ex tintoria sono iniziati da poco e la nuova residenza dovrebbe vedere la luce nel 2021, grazie a un investimento di 18 milioni di euro.