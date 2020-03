Case di riposo: La Quiete di Udine sospende l'accesso dei visitatori

Per tutelare la salute dei propri residenti, del personale e dell’intera comunità, La Quiete di Udine dispone l’interruzione degli accessi ai visitatori in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo (in particolare l’art.1 comma 1 lett. m) per il contenimento del Coronavirus.



Sapendo che si tratta di una situazione che può creare ansia e timore nelle famiglie, la Asp ha istituito un “punto di ascolto e di informazione” telefonico per gli aggiornamenti sulle limitazioni all'accesso, per le informazioni di tipo sanitario e per ogni dubbio circa la regolamentazione degli accessi alla struttura. I numeri dedicati 0432 886214 e 0432 886215 sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.



Il sito web www.laquieteudine.it sarà costantemente aggiornato con tutte le informazioni utili. Per eventuali contatti mail, è invece a disposizione il servizio URP all’indirizzo segreteria@laquiteudine.it.