Case di riposo, serve un intervento urgente

Gli incontri di ieri con il Prefetto di Trieste e il direttore generale dell’Asugi, sollecitati i giorni scorsi da Cgil, Cisl e Uil, rimettono al centro non solo la necessità, condivisa, di lavorare assieme sul territorio, ma soprattutto l’urgenza di due passaggi chiave: la gestione e il controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro, alla vigilia delle riaperture che verranno stabilite dal Governo, e l’intervento sulle case di riposo.

Se positivo – si legge in una nota unitaria dei Sindacati confederali – è stato il confronto avviato con il Prefetto e le parti sociali e imprenditoriali e che ha suggellato l’impegno di garantire le massime risorse alla vigilanza delle norme della sicurezza, sospeso rimane, invece, il giudizio sull’operato dell’Asugi.

“Aspettiamo di capire come intenda muoversi da qui in avanti l’Azienda, specialmente per quanto riguarda le strutture per anziani, su cui vanno stretti i tempi di intervento” - commentano per Cgil, Cisl e Uil di Trieste, Michele Piga, Luciano Bordin e Antonio Rodà.

Cgil, Cisl, Uil chiedono non solo chiarezza ed i dati effettivi dei contagiati, tra assistiti ed operatori, ma anche di estendere a tutte le strutture i modelli virtuosi già esistenti in alcune residenze, in modo da garantire omogeneità su tutto il territorio della provincia e regionale. Senza contare l’urgenza di dotare le case di riposo di adeguati presidi di prevenzione, a partire dalle mascherine, e del personale necessario, e formato per fronteggiare l’emergenza.

“Le risorse umane attualmente messe in campo dall’Asugi – incalzano i tre sindacalisti – ci sembrano ancora insufficienti, tenuto conto della situazione in cui versano le case di riposo giuliane. Tra quindici giorni abbiamo fissato un nuovo incontro: nel frattempo attendiamo azioni concrete da parte dell’Azienda e l’avvio dei percorsi delineatici dal direttore Poggiana, vale a dire il coinvolgimento delle parti sociali anche sulla vigilanza nei luoghi di lavoro e la gestione effettiva dell’emergenza appunto all’interno delle case di riposo”.