Caso Sores e minacce No-Vax, nuova richiesta di audizione in III Commissione

Questo sera i consiglieri regionali Furio Honsell (Gr. Misto - Open Sinistra FVG), Walter Zalukar (Gr. Misto), Diego Moretti, Roberto Cosolini, Maria Grazia Santoro, Nicola Conficoni (PD), Tiziano Centis e Simona Liguori (Cittadini), Andrea Ussai e Ilaria Dal Zovo (M5S), Emanuele Zanon (Gr. Misto - Regione Futura) e Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia) hanno depositato una richiesta, indirizzata al presidente della III Commissione Sanità Ivo Moras, per l'audizione del Direttore dell'Arcs Giuseppe Tonutti e dell'Assessore alla sanità Riccardo Riccardi, e contenente le diverse motivazioni a supporto della nostra sottoscrizione.

Ecco il testo

Si sta diffondendo un clima pericoloso e intimidatorio nel Sistema sanitario di questa regione, già così duramente sottoposto a difficili prove in seguito alla pandemia.

Come è stato riportato da varie testate, i dottori Peratoner e Fregonese, responsabili dei sindacati Aaroi Emac e Anaao Assomed, sono stati bersaglio di una campagna di odio e di minacce sui social network da parte di gruppi di cosiddetti No - Vax. L’origine è stata la condanna di questi rappresentanti sindacali della recente vicenda che ha visto addirittura la sospensione, da parte del direttore dell’Arcs, di un concorso in atto al fine di nominare un medico che aveva dimostrato riluttanza alla vaccinazione. Tale riluttanza si evinceva proprio dalle dichiarazioni, peraltro mai smentite ufficialmente, da parte del Direttore dell’ARCS nonché dell’Assessore alla Sanità circa la decisione di tale medico di rimandare la vaccinazione in “attesa di un altro vaccino”.

Come consiglieri membri della III Commissione siamo molto preoccupati che questo grave clima di odio possa degenerare se non ci sono precise prese di posizione contro il movimento dei No - Vax e i medici che dimostrano esitazione e riluttanza alla vaccinazione e se non viene definito un preciso protocollo per ritenere scientificamente legittima la renitenza alla vaccinazione.

Proprio nel rispetto del principio costituzionale del “diritto a rifiutare le cure” non entriamo assolutamente nel merito di scelte individuali, ma riteniamo che certe scelte private rischino di indebolire e disorientare l’opinione pubblica, se operate da figure di vertice e pubblicizzate nella maniera nella quale sono state rese note in questa penosa vicenda. La salute pubblica è cosa ben diversa dalla salute privata!

Richiediamo, quindi, una nuova e urgente audizione del dottor Giuseppe Tonutti e dell’Assessore alla Sanità in merito a questa vicenda prima che possano esserci ulteriori esplosioni di violenza da parte di gruppi che si sentono spalleggiati nei loro atteggiamenti dal tacito comportamento di alcuni medici.

Riteniamo che vadano ulteriormente approfonditi gli argomenti sviluppati dal Direttore dell’Arcs e dall’Assessore alla Sanità in merito alla sospensione del concorso per la direzione della Sores e alla nomina diretta di un altro medico per questo incarico che ha lasciato senza risposta molti interrogativi in merito all’opportunità dell’atto.