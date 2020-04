Cattinara, aperto il nuovo reparto di terapia intensiva

"Da lunedì saranno operative 33 nuove postazioni di terapia intensiva e subintensiva allestite al tredicesimo piano della Torre medica dell'Ospedale di Cattinara, grazie alla generosità del personale sanitario e tecnico-amministrativo dell'Asugi e delle imprese che hanno contribuito alla realizzazione e all'allestimento della struttura, tra cui illycaffè, che ha contribuito all'acquisto della dotazione tecnologica dei reparti".

Lo hanno annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che hanno rimarcato come "gli sforzi della Regione e la generosità dei privati hanno permesso di mettere in campo ulteriori strumenti salvavita per fronteggiare l'emergenza Coronavirus a disposizione dell'Asugi.

"Dall'inizio dell'emergenza - hanno spiegato - abbiamo ampliato di oltre 80 nuovi posti letto le terapie intensive della nostra Regione, garantendo così assistenza a tutti i cittadini e anche a pazienti di altre zone d'Italia, supportando le regioni più in difficoltà. Ora aumentiamo ulteriormente questa capacità e per questo dobbiamo un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato".

L'attrezzatura necessaria ai due reparti, è composta da 30 ventilatori per terapia intensiva, 15 ventilatori polmonari per terapia sub intensiva, un sistema monitoraggio parametri vitali per terapia intensiva, un sistema monitoraggio parametri vitali sub intensiva, uno strumento portatile per radiografia, 120 pompe d'infusione, tre ecografi portatili, 20 umidificatori ad alto flusso, due defibrillatori e due sistemi di monitoraggio emodinamico avanzato. Tutto questo materiale consente la ventilazione dei pazienti con insufficienza respiratoria e il loro monitoraggio continuo, ma anche l'esecuzione di esami radiologici e ecografici direttamente sul letto dei pazienti affetti da Coronavirus che non sono trasportabili.