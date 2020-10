AsuGi comunica che, per garantire la presenza di personale infermieristico e di supporto per far fronte all’emergenza Covid-19, entro martedì 20 ottobre i pazienti della Clinica Chirurgica e della Clinica Ortopedica saranno trasferiti rispettivamente al 15° e 11° piano della Torre Chirurgica dell’Ospedale di Cattinara.