Cento e non più cento

Un piccolo esercito di friulani e triestini ha superato la soglia dei 110 anni di età. Secondo l’Istat, al primo gennaio 2022, i super centenari erano addirittura 28. “Sono i nati - spiega Alessandro Cavarape, direttore della scuola di specializzazione in Geriatria dell’Università del Friuli - negli Anni '10 e '20 del secolo scorso. Hanno superato due Guerre Mondiali, patito la fame e le malattie. Però hanno vissuto gli Anni '50, il boom economico, un grande miglioramento delle loro condizioni. E prima dei 60 anni sono andati in pensione e hanno trascorso le giornate serenamente ai giardinetti. Solo tra venti o trent’anni potremo sapere se i cinquantenni e sessantenni di oggi supereranno il traguardo dei 100 anni. Le loro condizioni di vita sono solo apparentemente migliori. In realtà, lavorano come e più di quando avevano 30 anni, mangiano meglio, ma troppo, dormono poco, non fanno movimento e sono più stressati”.

In questo momento non si può sapere se in futuro si potrà vivere molto più a lungo senza ricorrere a interventi di laboratorio. “Questo – spiega Gabriella Marcon, docente di Neurologia presso gli atenei di Trieste e del Friuli - ha a che vedere con la biologia, con il rapporto dell’uomo con l’ambiente e con la sua volontà di non autodistruggersi”.

Il fenomeno della crescita numerica dei centenari si sta osservando soprattutto negli ultimi decenni e questo ha portato scienziati e ricercatori a studiare questa popolazione ancora rara in tutti i suoi aspetti: genetici, epigenetici, clinici, neuropsicologici, ambientali e sociali.

“Il gruppo di ricerca da me coordinato – spiega Marcon – insieme a Mauro Tettamanti, epidemiologo dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, ha cominciato a studiarli clinicamente e biologicamente nel 2014 a Trieste, città con prevalenza di centenari molto alta: 7 ogni 10mila abitanti contro i 3 ogni 10mila della media nazionale. La nostra casistica conta più di 150 ultracentenari, ossia che hanno superato il centesimo anno di età,con prevalenza del 90% di donne. I centenari sono un modello straordinario di invecchiamento in salute e studiarli significa cercare di comprendere per quali motivi le malattie associate all’invecchiamento nei centenari compaiano molto più tardi rispetto alla popolazione anziana normale oppure non compaiano affatto. Spesso, infatti, i centenari ‘muoiono sani’ perché si ‘spengono’ senza avere avuto patologie croniche importanti. Cercare di comprendere quali siano i fattori che li hanno protetti durante la vita significa cercare strategie per un invecchiamento in salute di tutti”.

Non basta un'enciclopedia per raccontare le loro storie

Hanno tagliato il traguardo dei 100 anni di età e non si sono fermati. Sono i nostri super centenari. Tutti hanno dedicato la propria vita al lavoro e alla famiglia, superando molti ostacoli, ma ancora non si arrendono al passare del tempo. Ecco le loro storie, anche se per raccontare la loro vita non basterebbe un'enciclopedia.

Olga Tambosco (all’anagrafe Anna) è nata nel 1915 a Monte Prat di Forgaria e il 3 febbraio ha compiuto 108 anni. Olga ricorda che per lei era un gioco vestire i fratellini e portare da bere ai genitori nei campi. Ha sposato Giuseppe (Bepo) nel lontano 1936, dal quale ha avuto cinque figli, un maschio e quattro femmine. Ha saputo affrontare con grande spirito la dura vita di montagna. E' mamma, nonna, bisnonna, trisnonna e a questa 'forza della natura' la sua famiglia augura ancora 100 di questi giorni.

Angelina Fracasso ha compiuto 103 anni. E' nata a Udine il 24 giugno 1920. Ricorda ancora di aver insegnato “alle scuole elementari di Udine tutte le materie, perché una volta era così” e racconta di essere rimasta vedova giovane del marito Mario, un vigile urbano che morì di tubercolosi. Ha due figli, Piergiorgio e Gianna, e quattro nipoti. Adesso vive, come le altre signore intervistate di seguito, in una struttura di Sereni Orizzonti. La guerra in Ucraina le ha ricordato la paura della guerra che ha vissuto lei. A tutti manda un augurio: “Fate un bel lavoro appagante, studiate, amate e fate del bene. Nessun ho rimpianto e auguro a tutti una lunga vita”.

Almira Laurenti ha compiuto 101 anni. E' nata il 25 aprile 1922 a Ronchi dei Legionari. Da giovane faceva la sarta e si vanta di aver lavorato anche dopo il matrimonio con Giovanni, con il quale è stata fidanzata 25 anni. Ha solo un figlio.

Maria Luigina Comar ha compiuto 102 anni. E' nata il 10 ottobre 1921 a Fiumicello. Ha lavorato nelle risaie ed è la prima di sei figli. Si è sposata con Casimiro, detto Miro, e ha un figlio di nome Romildo. “Adesso che i 100 sono superati – dice Maria Luigina - si ricomincia a vivere da 1 e quindi potrò camminare di nuovo”.

L'unico uomo tra i centenari intervistati è Guido Riva. E' nato il 25 ottobre 1922. Nato a Majano, ha provato sulla propria pelle cosa significano miseria, fame, guerra e malattia, e ha vissuto fin qui senza scoraggiarsi mai, spinto sempre dalla volontà di andare avanti.