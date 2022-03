Centro Diurno e i tre Moduli Autismo aderiscono a M'Illumino di Meno

A Borgomeduna una bicicletta da rottamare rinverdita in fibra naturale su cui piantare piccole piante grasse, unitamente ad un puzzle di carta riciclata con semi di piante; a Villanova sei aiuole aromatiche impreziosite di essenze di uso comune, basilico, salvia, rosmarino, erba cipollina, origano e timo a disposizione di tutta la comunità; a Pordenone Centro la piantumazione di piante per la primavera ormai prossima e una passeggiata sui pedali con bici adattate a persone con mobilità ridotta o limitata per vivere gli spazi della città.



Sono le iniziative organizzate dal Centro Diurno e dai tre Moduli Autismo - nati nella Città sul Noncello dalla coprogettazione tra Azienda sanitaria Friuli Occidentale e Cooperativa sociale Itaca - a Borgomeduna, Villanova e Pordenone Centro per aderire a M’illumino di Meno, la giornata nazionale del risparmio energetico promossa da Rai Radio2 e Caterpillar, giunta alla 18esima edizione. Tre le parole chiave di quest’anno: pedalare, rinverdire, migliorare.



MODULO AUTISMO 3 DI BORGOMEDUNA – PORDENONE

MODULO AUTISMO “CIVICO 11” DI VILLANOVA – PORDENONE

PROGETTO AUTISMO “VIA CANALETTO” - PORDENONE CENTRO

Le proposte di Rai Radio2 e Caterpillar si concentrano sostanzialmente su due aspetti, il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili.L’equipe della Cooperativa Itaca ha elaborato un progetto da realizzare insieme ai giovani adulti con autismo che frequentano il servizio di AsFO, e che prende spunto dalle tre parole chiave dell’edizione di quest’anno.: prendere una bicicletta da rottamare ma che ancora conserva la sua forma originale, ricoprirla di fibra naturale e poca terra in cui piantare piccole piante grasse, successivamente sistemare questo ornamento sul prato davanti alla chiesa di Borgomeduna, come promemoria per la comunità del quartiere e come idea di riuso creativo di oggetti che altrimenti sarebbero finiti in discarica.: attraverso un laboratorio di cartapesta verranno riciclati fogli di riviste e giornali vecchi, per creare le tessere di un puzzle; nella mescola della carta verranno aggiunti dei semini di piante. Una volta asciugate le tessere, i beneficiari del Centro di Borgomeduna le arricchiranno con alcuni pensieri che invitino al rispetto della natura. Le tessere del puzzle verranno poi sistemate sulla bicicletta ricoperta di piante. I residenti del quartiere saranno invitati a prenderne una e a piantarla nei loro giardini o terrazzi.: in collaborazione con la UET Il Nostro Fiore di San Giovanni di Livenza, servizio sempre di AsFO e gestito da Itaca, i giovani adulti del Centro si occuperanno di abbellire l’aiuola posta davanti alla chiesa con piante officinali, che potranno essere utili a tutta la comunità del quartiere.“Aiuole aromatiche” per coinvolgere e condividere nella propria quotidianità la Comunità di Villanova, è il progetto dedicato a M’illumino di Meno al quale stanno lavorando i ragazzi di Civico 11. Il progetto prevede la piantumazione di essenze aromatiche di uso comune, basilico, salvia, rosmarino, erba cipollina, origano e timo nelle sei aiuole posizionate nell’area verde dell’ex canonica di Villanova, in prossimità del bosco, che saranno a disposizione dei concittadini.In un’ottica di integrazione e costruzione di sinergie tra diversi Servizi rivolti a giovani persone con disabilità, l’equipe educativa di Civico 11 ha stretto preziose collaborazioni con le Unità Educative Territoriali gestite in collaborazione tra AsFO e Cooperativa Itaca: una parte delle piante aromatiche, infatti, è frutto del lavoro e dell’impegno dei giovani attivi all’interno della UET Agraria di Spilimbergo, un’altra proviene dal gruppo di giovani adulti della UET “Il Nostro Fiore” di San Giovanni di Livenza a Sacile.Le piante aromatiche potranno essere raccolte da chiunque lo desideri. Il momento opportuno verrà annunciato da ragazzi e educatori mediante cartelli che verranno apposti sul cancello di ingresso della ex canonica di San Ulderico, che accoglie il servizio. In questo modo, i concittadini di Villanova ed i passanti saranno invitati ad entrare nel giardino per apprezzare le aiuole e raccogliere ciò che potrà impreziosire la loro cucina e i loro piatti.Civico 11 gode di un ampio partenariato composto da Comune di Pordenone, Diocesi di Concordia-Pordenone (proprietaria dell’immobile ceduto in comodato gratuito ad AsFO e Itaca per la gestione del servizio), Associazione La Casa dell’Autismo e Regione Friuli Venezia Giulia.(Modulo Autismo e Centro Diurno)La bicicletta e il suo ruolo trasformativo, acquisire e migliorare l’uso di biciclette anche adattate per l’attività motoria con l’obiettivo di restare in salute e fruire di contesti esterni. Le piante negli aspetti di adultità per la gestione del tempo libero e degli hobby, secondo le preferenze di ognuno, e per rendere più bello il contesto che abitiamo. Sono i focus pensati dal Progetto Autismo di Via Canaletto, che comprende Centro Diurno e Modulo Autismo, per M’illumino di Meno.Due gli eventi previsti, il primo vedrà i giovani adulti che frequentano il Centro coinvolti nella piantumazione di fiori, offerti dalla UET Il Nostro Fiore di San Giovanni di Livenza, per la prossima primavera, al fine di rendere più verde e bello il contesto che frequentano e prendersi cura delle piante durante l’anno. Nel secondo, le persone con mobilità ridotta o limitata avranno l’opportunità di sperimentare l’uso di biciclette adattate. Ciò consentirà, anche alle persone cui generalmente questa opportunità è preclusa, la possibilità di vivere gli spazi della città.I due momenti non saranno nettamente distinti, ma si svolgeranno simultaneamente in base alle preferenze e curiosità delle persone all’interno del Parco di Villa Carinzia