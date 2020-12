Chirurgia della mano, Pordenone eccellenza europea

"In un momento complesso come quello attuale non possiamo che gioire ed essere orgogliosi quando la professionalità e la competenza delle realtà del nostro servizio sanitario vengono riconosciute a livello internazionale, come è avvenuto oggi per la Struttura ospedaliera complessa di Chirurgia della mano di Pordenone, che è stata reinserita tra i centri europei di reimpianto e ricostruzione degli arti dalla Federation of European Society of the Surgery of the Hand. Un risultato brillante che nel nostro Paese è stato ottenuto solo da altre cinque strutture". Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, commentando la notizia dell'accreditamento ottenuto dalla struttura della Destra Tagliamento sulla base degli interventi eseguiti, della quantità costante di casi trattati e dei curricula dei suoi professionisti.