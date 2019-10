Chiusa la tre giorni per le scienze della vita

Si è chiusa oggi la sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019 a Trieste, che ha visto oltre 1.000 partecipanti provenienti da 31 Paesi, oltre 1.600 incontri one to one, 31 tra conferenze e workshop con la presenza di oltre 20 investitori nazionali e internazionali.

Il settore è in forte fermento e rappresenta uno degli ambiti di punta a livello nazionale per innovazione e tecnologia, come ha ricordato Diana Bracco, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei: “Gli spunti emersi dalla conferenza internazionale sono tantissimi ed è stato dimostrato che il settore delle Scienze della Vita sta vivendo un momento di grande dinamismo offrendo continue opportunità di crescita. I dati confermano che il settore delle life sciences è una delle punte di diamante dell’industria del nostro Paese, un comparto in grado di generare benefici socioeconomici rilevanti, con una forte propensione all’export, all’internazionalizzazione e con un’elevata spinta all’innovazione. Le attività di Ricerca & Sviluppo delle imprese delle Scienze della Vita non soltanto costituiscono un investimento strategico per l’economia nazionale, ma si concretizzano in terapie che hanno effetti positivi per la salvaguardia della salute dei cittadini e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti”.

La conferenza internazionale del 16 ottobre, dal titolo “Dalla genomica all’epigenomica: il futuro della medicina”, ha evidenziato come le nuove tecnologie stanno rapidamente cambiando l’approccio della medicina. Si è discusso di diagnostica sempre più personalizzata, di imaging molecolare, di studi di epigenetica che evidenziano come l’ambiente, l’alimentazione e gli stili di vita influenzano l’espressione del nostro genoma e possono variare il grado di rischio nei confronti delle più comuni patologie complesse: dai tumori all’alzheimer, dall’obesità alle malattie autoimmuni.

Oltre alla conferenza internazionale che ha aperto i lavori, i partecipanti al Meet in Italy 2019 hanno avuto un’occasione importante di networking. Vi sono stati oltre 1.600 incontri bilaterali in cui start-up, aziende, istituti di ricerca pubblici e privati e investitori si sono confrontati su temi strettamente legati al business mettendo in campo possibili partnership. Le realtà presenti, appartenenti ai settori della farmaceutica, della nutraceutica, delle biotecnologie, dei dispositivi medici o più in generale del settore della medicina e del benessere, hanno animato per tre giorni i locali del Molo IV, predisposti per l’evento.

Nell’ambito dell’Italian Healthcare Venture Forum, organizzato in collaborazione con TechTour, sono state premiate le 6 start up vincitrici. Tra le 20 start up finaliste, che provengono da 6 Paesi – una da Austria, Regno Unito e Bulgaria, 2 da Finlandia e Germania e 13 dall’Italia – la giuria di esperti composta da Venture Capitalist ed esperti in digital health, medtech, biotech e pharma ha premiato Atlas Biomed Group, Exosomics, M2Test, Hospitex Internazional, SynDiag e Transactiva.

Atlas Biomed è un'azienda sanitaria personalizzata che applica le più recenti tecnologie genetiche per ispirare i consumatori ad un cambiamento positivo dello stile di vita e condurli in un futuro più sano. A tal fine, Atlas Biomed dispone di due test: l'Atlas DNA Test e l'Atlas Microbiome Test. Entrambi i test confluiscono nella piattaforma Atlas, che vi permette di assumere il controllo della vostra salute attraverso consigli pratici e personalizzati.

Exosomics è un'azienda leader nell'innovazione che svolge attività di ricerca applicata e R&S nel campo dei biomarcatori associati agli esosomi, con particolare attenzione allo sviluppo e alla validazione di test multiplex immunometrici proprietari per la diagnostica oncologica non invasiva e dispositivi di monitoraggio e point of care per lo screening dei tumori. Sviluppiamo anche array per la diagnostica in collaborazione con le aziende farmaceutiche.

M2Test fornisce un servizio ai medici ossei e ad altri specialisti delle malattie ossee per una valutazione più accurata del rischio di frattura ossea per i suoi pazienti, il nostro prodotto, Bestest, è un test innovativo che valuta la qualità ossea a partire da una biopsia virtuale del paziente. Si basa su un'architettura client-server con cloud computing, che separa il software di imaging da quello dedicato al calcolo e alla generazione della risposta.

Hospitex International sviluppa e commercializza soluzioni innovative per il mercato IVD con particolare attenzione alle nuove tecnologie come la biologia molecolare e la citologia a base liquida in particolare. In qualità di fornitore di apparecchiature diagnostiche avanzate, affidabili ed economiche, ha ottenuto il riconoscimento globale per le sue soluzioni di laboratorio di alta qualità, compresi strumenti, reagenti e materiali di consumo, adatti alla medicina umana e veterinaria.

SynDiag promuove il cambiamento culturale e sviluppa la tecnologia per condurre la Trasformazione Digitale in Ginecologia. Attraverso la sua piattaforma digitale, SynDiag porta ai medici medici conoscenze all'avanguardia, dati di imaging medico di alta qualità e tecnologia basata sull'IA per la pratica clinica. Il cancro ovarico è la prima patologia affrontata dall'azienda. È il tumore ginecologico più letale e la sesta causa di morte tra tutti i tipi di tumori a livello globale.

Transactiva è una microimpresa di ricerca e sviluppo che opera nel campo delle biotecnologie farmaceutiche. Fondata nel 2001, Transactiva ha sede a Udine (Italia), all'interno del Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico di Friuli Innovazione. L'azienda sviluppa e realizza piattaforme tecnologiche per la produzione di proteine terapeutiche in impianti per il loro uso industriale, una tecnologia nota come Plant Molecular Farming (PMF). Transactiva sviluppa prototipi di bioreattori verdi (per la produzione di proteine terapeutiche) che vengono successivamente scalati insieme ai partner industriali.

Meet in Italy for Life Sciences, l’evento annuale del Cluster Alisei, sta crescendo e si consolida come l’evento cardine del settore in Italia. “Il Meet in Italy, e questa edizione lo conferma, anno dopo anno si identifica sempre più come il principale momento di incontro e networking tra tutti i soggetti della filiera delle scienze della vita italiani ed europei. Anche grazie a questo appuntamento annuale, il Cluster Alisei si sta sempre di più accreditando come un grande motore dell’innovazione italiana nelle Life Sciences, un catalizzatore di idee, un punto di raccordo tra ricerca e industria oltre che un’efficace cabina di regia – cabina di regia dove le imprese dovranno esercitare un ruolo sempre più importante”, ha concluso Diana Bracco nell’intervento di chiusura della conferenza internazionale.

Al termine della conferenza internazionale è stato annunciato il soggetto vincitore della call per l’organizzazione dell’edizione 2020: la Regione Liguria con il Comune di Genova. “Vogliamo che il Meet in Italy for Life Sciences 2020 diventi un momento di interscambio e di apertura perché una sfida come quella delle scienze della vita non si può giocare neanche a livello continentale, ma necessita di uno sforzo corale a livello internazionale. Contemporaneamente vorremmo valorizzare le eccellenze superlative che esistono nella nostra regione – l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’Università, il Gaslini solo per citarne alcune – mettendo in luce le competenze del nostro territorio che, forse, non sono così note come dovrebbero essere”, ha Paolo Piccini, Amministratore unico di Liguria Digitale e presidente del Polo Ligure Scienze della Vita.