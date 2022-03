Cia-Conad dona 30mila euro al Burlo

Questa mattina si è tenuta la breve cerimonia di consegna della donazione di 30mila euro effettuata dalla cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno-Infantile Burlo Garofolo Di Trieste.

Erano presenti il direttore amministrativo dell’Istituto, Serena Sincovich e il direttore sanitario Paola Toscani, che hanno ricevuto l’assegno dalle mani dalla consigliera di amministrazione di CIA-Conad Marina Colomban, socia dei punti vendita di Domio e Roiano, intervenuta in rappresentanza di tutti i soci Conad del territorio del Friuli Venezia Giulia.

I 30mila euro sono stati raccolti grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà” svolta nel periodo natalizio.

"Ringraziamo Conad — dichiara il direttore generale dell'Irccs Materno Infantile "Burlo Garofolo”, Stefano Dorbolò — per questo prezioso contributo e tutti coloro che con grande generosità hanno partecipato al raggiungimento di questo importante risultato. Con i 30mila euro raccolti da Conad, grazie alla generosità dei suoi clienti, aggiorneremo la sala del blocco operatorio con pensili, lampade e un sistema multimediale. Più volte lo abbiamo dichiarato e continuiamo a ribadirlo con convinzione: la collaborazione con le imprese private è fondamentale per l’attività del nostro Istituto, al servizio della collettività e soprattutto dei bambini in condizioni di fragilità e morbilità. L’unione, come si suol dire, fa la forza e più persone che condividono un obiettivo comune, a prescindere dal valore del singolo apporto individuale, possono raggiungere traguardi inimmaginabili e assolutamente inaccessibili al singolo. Per questo desidero esprimere un grazie di cuore - conclude Dorbolò - a nome dell’Istituto e di tutti i bambini a cui concretamente è destinata questa donazione, della quale il Burlo saprà fare buon uso per il bene di coloro che si rivolgono ai nostri servizi".

"La collaborazione tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di collezionamento solidale dimostrando attenzione, sensibilità e generosità, si rivela essere ancora una volta un valore concreto per il territorio e le comunità in cui operiamo. Essere “Persone oltre le cose” significa andare oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnare le Comunità in cui operiamo verso il futuro. Il nostro più profondo ringraziamento va a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza interruzioni nei reparti di pediatria", dichiara Maurizio Pelliconi, Presidente di Cia Conad.