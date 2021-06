Cimolai partecipa alla corsa benefica 'Dolomiti for Duchenne'

Cimolai partecipa a Dolomiti for Duchenne, l’evento di solidarietà in mountain bike al via domani, promosso da Parent Project onlus e finalizzato a raccogliere fondi per finanziare la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne. Il team, ai nastri di partenza per il terzo anno consecutivo, sarà capitanato da Ennio Picco, Direttore Ufficio Tecnico e composto da diversi colleghi dei reparti tecnici e operativi: Lorenzo Panero, Elvo Del Puppo, Ivano De Conti, Mario Celant e Lorenzo Carlet.

Il risultato più importante Cimolai lo ha raggiunto ancora prima della partenza della prima tappa. L’azienda ha, infatti, raccolto, grazie al contributo di tutti i dipendenti, della famiglia Cimolai e dei collaboratori esterni, la cifra record di 30000 euro che sarà devoluta per la raccolta fondi. Cifra che fa svettare Cimolai anche quest’anno in testa alla classifica dei team più generosi.

La corsa non competitiva partirà domani da Villabassa, in provincia di Bolzano, e proseguirà fino al 20 giugno sviluppandosi in una tre giorni di mountain bike attraverso i panorami mozzafiato della Val Pusteria. I biker si ritroveranno per pedalare su percorsi unici e vivere insieme alle famiglie di Parent Project, progetto che riunisce i genitori dei bambini affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e Becker.