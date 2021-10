Cinque anni di sperimentazione a Casa Viola

Sono più di un milione in Italia le persone con malattia di Alzheimer, o un’altra forma di demenza, e si calcola siano circa 3 milioni i familiari che si occupano di loro. E' ufficiale che l’80% dell’assistenza a queste persone è fornita proprio dai familiari o, in generale, dai cosiddetti caregiver: nessun sistema socio-sanitario potrebbe resistere a lungo senza il loro contributo. Grande parte delle persone affette da decadimento cognitivo vive, infatti, in casa: la demenza diventa dunque una condizione che coinvolge tutta la famiglia.

Proprio per questo, l’Associazione triestina de Banfield onlus - impegnata da oltre trent’anni sul fronte dell’assistenza agli anziani fragili e alle persone con forme di demenza e decadimento cognitivo o malattia di Alzheimer – ha voluto andare incontro a tutti coloro che donano tempo ed energie per prendersi cura di un familiare affetto da queste patologie. Per supportare quei cittadini “invisibili” chiamati caregiver e accompagnarli in questa esperienza complessa è stata creata cinque anni fa Casa Viola, una struttura che riunisce un gruppo di professionisti da cui imparare cos’è la demenza, come si può comunicare con il familiare, come comportarsi davanti agli ostacoli della vita quotidiana, far fronte all’isolamento sociale e al carico di stress derivante dall’accudimento.

Attiva in via Filzi a Trieste dall’ottobre del 2016, CasaViola è stata in questi anni al centro di una ricerca - una delle più imponenti mai effettuate su questo argomento - sulla profilazione di oltre 700 caregiver, la misurazione del loro carico di stress, la customer satisfaction sui servizi erogati. Prendersi cura di persone con malattia di Alzheimer e anziani affetti da demenza implica, infatti, la gestione di dinamiche complesse, è fonte di elevato stress e disagio psicologico, procura ansia, depressione, deterioramento della salute e isolamento sociale: un fenomeno definito “Caregiver Burden”. In cinque anni di attività, sono passate da CasaViola un migliaio di persone, attualmente il contatto stabile è con 875 persone (239 in più rispetto al 2019), di cui oltre 600 Caregiver. Gli altri sono rappresentanti di Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca. I caregiver che frequentano abitualmente CasaViola nel corso dell’anno sono quasi 200, con circa 90 nuovi accessi all’anno, e 200 sono anche i colloqui individuali ogni anno.

Esaminando i dati, si è ottenuta una rappresentazione fedele del profilo del caregiver: soprattutto donna, over60, con uno stretto grado di parentela (figlia o moglie). Lo scopo della ricerca era – ed è – quello di monitorare la salute dei caregiver, individuando delle soluzioni che rendano meno difficile prendersi cura della persona con demenza.

Tra le numerose attività di CasaViola, spicca sicuramente la (D)Caregiver Academy, giunta quest’anno alla IV edizione. Con l’obiettivo di riuscire a sostenere più persone possibili, si è creata, infatti, una “scuola” gratuita, una vera a propria Accademia del CuraCari, che è già un’eccellenza a livello nazionale, accogliendo la partecipazione di caregiver da tutta Italia - oltre che dal nostro territorio - grazie alla piattaforma online www.caregiveracademy.it, nata per garantire il sostegno da remoto durante al pandemia. Da questo autunno la scuola ha ripreso nella duplice veste, in presenza e in streaming. Il percorso di formazione, organizzato in sei moduli che vengono ripetuti tre volte l’anno, è gratuito e aperto a tutti.

Si inizia spiegando cos’è la demenza, si impara a riconoscerne i primi sintomi e capire come si può comunicare con la persona affetta da queste patologie, fino ad approfondire gli aspetti di tutela personale e patrimoniale. I cicli della scuola sono partiti a metà ottobre e stanno proseguendo con il primo modulo di incontri con repliche fino ad giugno. Per informazioni e iscrizioni visitare la piattaforma o informarsi direttamente a CasaViola (mail a casaviola@debanfield.it o chiamare il numero 040 362766).

Nella ricca programmazione di attività di CasaViola compaiono incontri per il benessere, la formazione e l’informazione del Caregiver (ciclo MenteCorpo e Obiettivo salute), i gruppi di mutuo aiuto sulla comunicazione, ovvero i Gruppi ABC dove si applica il metodo dell’’Approccio Capacitante® ideato e applicato dal prof. Pietro Vigorelli per favorire l’acquisizione di nuove competenze da parte del caregiver e riuscire a comunicare in modo nuovo ed efficace con la persona con demenza. Ancora, gli incontri mensili del progetto Camera con vista, sempre basato sull’auto aiuto tra i caregiver che offre un momento per condividere difficoltà ed esperienze di vita simili. Un venerdì al mese programmati anche gli incontri con il corso di Scrittura creativa, basato sulla narrazione emotiva di sé e delle proprie esperienze. Gli insegnanti sono la psicologa e psicoterapeuta Erica Costantini e il formatore e curatore editoriale Marco Galati Garritto.

Scopo del percorso è quello di stimolare i caregiver attraverso gli strumenti forniti dalla scrittura per aiutarli a sviscerare le proprie emozioni, provando al contempo ad analizzarle attraverso uno sguardo più distante. "Il racconto – spiega infatti Galati Garritto - pone l’accento sull’importanza del mostrare piuttosto che del dire. Quando ci si racconta non ci si può limitare a dire “sono ansioso”, ma si deve specificare come ci si sente, il perché, da dove proviene questo malessere: e questo aiuta a fare chiarezza". Prossimo incontro venerdì 12 novembre a cui seguiranno quelli del 17 dicembre, 21 gennaio, 18 febbraio e 11 marzo.

Tra gli appuntamenti del programma autunnale, spicca nell’ambito del corso “Obiettivo Salute” l’incontro in presenza e online del prossimo 26 novembre con la comunicatrice scientifica dott.ssa Francesca Rizzato dal titolo “Alleati digitali” che ha lo scopo di fornire indicazioni utili per aiutare le persone anziane a gestire la burocrazia online (sempre più diffusa, specie in questo periodo ancora segnato dalla pandemia). Non solo la gestione digitale di alcune pratiche burocratiche permette di velocizzare il loro svolgimento, ma addirittura alcuni servizi sono attivabili esclusivamente online, rischiando di destabilizzare chi non ha conoscenze sufficienti. Aiutare le persone anziane a conoscere gli strumenti a disposizione per espletare determinate pratiche risulta, quindi, fondamentale per riuscire a sostenerli in modo adeguato. Obiettivo di CasaViola per il prossimo futuro è quello di un progetto di consulenze personali e di gruppo per assistere chi necessiti assistenza per l’installazione delle applicazioni più importanti e per aiutarli nella risoluzione dei “problemi digitali”