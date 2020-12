Cinque nuovi tablet all’Ospedale di San Daniele

Grazie alla generosità e all'impegno del Comune di Coseano, della sezione donatori di sangue Afds di Coseano e della riserva di caccia e sezione Federcaccia di Coseano sono stati acquisiti cinque tablet di ultima generazione destinati alle unità Covid dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, dove sono ricoverati ormai da inizio novembre 80 pazienti.

In questo particolare periodo dell'anno alla sfida di affrontare la malattia, sopratutto in età avanzata, si aggiunge la fatica e la malinconia legata alla distanza dai propri affetti: proprio in questo momento quindi questo dono risulta ancora più prezioso, perché permetterà un momento di vicinanza e condivisione con i familiari.

Molto utile è stato il lavoro di configurazione di questi device da parte dei tecnici per renderli estremamente semplici da utilizzare ed in grado di comunicare con videochiamate supportate dai principali e più diffusi sistemi di messaggistica online.

Dopo la breve cerimonia di consegna avvenuta nella mattinata di oggi alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e, per l’Ospedale di San Daniele, del dottor Trua e del dottor Conte (Direzione Medica), del dottor De Carli (Direttore Medicina) e del dottor Pertoldi (Direttore Pronto Soccorso), i tablet sono stati subito messi a disposizione dei reparti per essere immediatamente operativi.

Ogni giorno è stata individuata una fascia oraria in cui, grazie anche al supporto degli operatori del reparto, sarà possibile per le famiglie videochiamare i propri cari ricoverati dedicando loro un momento di familiarità anche solo con uno sguardo o una parola di affetto.