Cinque positivi in Casa Serena a Pordenone

Cinque casi di Covid-19, quattro asintomatici, sono emersi in Casa Serena a Pordenone, la residenza per anziani che accoglie 250 persone. Sono stati tutti isolati nel nucleo Covid da 18 posti della struttura, realizzato nell'ex guardia medica.

"Sono stati disposti tamponi estesi a tutto il piano, per gli ospiti, una settantina, e il personale", spiega il direttore del Cda dell'Asp Umberto I, Antonino Di Pietro. "Ora attendiamo i risultati".

Durante la prima fase dell'emergenza, Casa Serena, la più grande struttura della città con novanta dipendenti, era riuscita a rimanere Covid-free, ma ora, nella seconda ondata, il virus si è infiltrato, anche se ancora non è chiaro come. Le visite dei parenti proseguono in modo contingentato e tutti i dipendenti sono sottoposti settimanalmente al tampone, con esiti sempre negativi. "Nei prossimi giorni continueremo gli approfondimenti", conclude Di Pietro.