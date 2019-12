Civibank dona un defibrillatore al comune di Torreano

A ridosso delle festività natalizie il Comune di Torreano ha ricevuto in dono da Civibank un defibrillatore destinato all'area sportiva comunale. Continua in tal modo l'impegno territoriale di Civibank a favore delle associazioni e civiche amministrazioni fornendo loro un indispensabile strumento di prevenzione e pronto soccorso come il defibrillatore. Si tratta di un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere eventuali sintomi di arresto cardiaco. L’apparecchiatura, in questo caso coprirà le esigenze di prevenzione dei sodalizi spostivi torreanesi. La cerimonia di consegna si è tenuta in Municipio dove il sindaco Roberto Sabbadini ha ricevuto la strumentazione dal direttore della filiale di Cividale di Civibank Gianni Cacitti.

L’iniziativa si inserisce in un più vasto contesto che ha visto CiviBank consegnare una ventina di defibrillatori in due anni a vari comuni del Friuli e a varie associazioni benefiche. La formazione all’uso del defibrillatore ha coinvolto decine di volontari iscritti all’apposito albo del 118. L’acquisto dei defibrillatori è avvenuto con le risorse che tradizionalmente la banca riservava all’omaggistica natalizia destinate invece a intraprendere questa iniziativa di alto valore etico e sociale.