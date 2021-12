CiviBank sostiene le attività dell'associazione Abc

CiviBank rinnova anche per il 2022 il proprio sostegno ad Abc - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, non solo con un contributo economico ma invitando anche tutti i correntisti a fare una donazione. Per questo CiviBank dedica il proprio calendario per l’anno 2022 all’organizzazione non profit di Trieste, con immagini delle famiglie di cui Abc si prende cura.

Obiettivo di questa iniziativa è far conoscere l’associazione e le sue attività, di sostenerla e di invitare chi lo desideri a donare il proprio 5x1000 ad Abc.

Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo è un’organizzazione che dal 2005 si impegna per dare sostegno ai bambini pazienti dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, che devono affrontare, insieme alle loro famiglie, importanti interventi chirurgici. Per loro Abc mette a disposizione delle case in cui alloggiare durante i lunghi ricoveri, oltre a percorsi di sostegno psicologico, supporta la ricerca e l'ospedale con strumentazione specialistica e sostiene il reparto di Chirurgia affinché sia sempre di più a misura di bambino.

Questo progetto riflette lo spirito di collaborazione e la volontà di fare del bene insieme di tutti i soggetti coinvolti: CiviBank ha creato i calendari e li distribuirà in tutte le sue filiali, a dipendenti e correntisti; Abc ha mobilitato i propri volontari per raccogliere le foto; le famiglie partecipanti, già supportate dall’Associazione, hanno messo a disposizione la propria immagine per aiutare a loro volta.

"Civibank è vicina ai bambini chirurgici da tanti anni, la continuità di questa amicizia ci permette di guardare al futuro e di dare risposte certe e alla crescente necessità di accoglienza e sostegno delle famiglie", spiega Giusy Battain, Direttrice di Abc. "La maggior parte dei bambini che sosteniamo arriva dal FVG e dal Veneto per intraprendere percorsi di cura lunghi e complessi. Grazie a Civibank, avremo l’opportunità di far conoscere la particolare condizione dei bambini chirurgici ad una grande rete di persone, lungo il percorso di un intero anno".

Costruire insieme una comunità coesa e solidale è un grande obiettivo, che questa collaborazione rende più vicino. Il calendario della banca è quasi un “classico”, un oggetto che accompagna i correntisti per tutto l’anno nelle attività quotidiane e negli appuntamenti più diversi. In quanto Società Benefit, CiviBank ha deciso di mettere questa visibilità al servizio di A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, e di lasciare che siano i bambini, i genitori e i volontari di A.B.C. ad accompagnare i correntisti, con il loro sguardo aperto sul futuro e i loro sorrisi. Né è stata dimenticata l’attenzione all’ambiente: il calendario è stampato interamente con carta proveniente da fonti gestite in maniera responsabile.