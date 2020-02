Cividale, potenziata la medicina scolastica

Fino al 20 aprile, nelle 17 scuole primarie dei plessi scolastici del Cividalese sarà condotta l’attività prevenzione per la promozione della salute orale che annualmente, già dal 1997, viene regolarmente garantita da Odontoiatri specialisti ambulatoriali e dal personale sanitario del Distretto di Cividale. L'obiettivo è quello di valutare i sorrisi dei bimbi e individuare la presenza di eventuali patologie (come carie, malocclusioni o disturbi funzionali) tra chi frequenta le classi prime.

“L’intervento programmato per questo anno scolastico 2019-2020” riferisce la dottoressa Annapaola Agnoletto, direttrice del Distretto di Cividale “prevede un potenziamento dell’attività. Infatti, durante gli screening rivolti ai bambini di sei anni sarà proposta una visita di controllo ai bambini delle classi seconde, già segnalati ai genitori per il riscontro di una patologia orale durante lo scorso anno scolastico. In questo modo sarà possibile verificare la risoluzione delle problematiche riscontrate e l'efficacia delle cure o, in caso negativo, sarà nuovamente indicato alle famiglie di rivolgersi al proprio dentista o all’ambulatorio del Distretto, raccomandando il monitoraggio al Pediatra di Libera Scelta (PLS) o al Medico di Medicina Generale (MMG)".

Tali interventi, oltre alla promozione dell'igiene orale nelle scuole elementari e dell'infanzia, in particolar modo nelle realtà che svolgono orario prolungato, sono integrati agli interventi educativi rivolti ai futuri genitori durante i corsi di preparazione al parto e azioni di rinforzo promosse dal personale sanitario del Distretto, dall’area materno infantile e del consultorio e dai Pediatri di libera scelta. L’adesione a questo Progetto di Promozione della Salute da parte delle scuole e dei genitori è un momento educativo rilevante per bambini e famiglie, occasione di condivisione e partecipazione a un percorso per tutta la Comunità. L’obiettivo distrettuale sarà quello di valutare gli esiti dell’intervento in termini di miglioramento dello stato di salute orale dei bambini di età scolare nel territorio cividalese.