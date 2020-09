Cividale, riparte il Punto di primo intervento

Questa mattina l'Amministrazione regionale ha presenziato alla cerimonia di riapertura del Punto di primo intervento (Ppi) di Cividale del Friuli, la cui attività era stata sospesa temporaneamente nel marzo scorso per convogliare gli operatori sanitari in altri punti di crisi per l'emergenza Covid-19, garantendo così una presenza h24 nella gestione della pandemia da coronavirus.

Ricordando che la scelta organizzativa operata era stata motivata esclusivamente da ragioni di sicurezza, la Regione ha sottolineato quanto la struttura di Cividale del Friuli avesse comunque mantenute attive le degenze e garantite le prestazioni erogate dai servizi distrettuali.

La riattivazione della piena operatività del Punto di primo intervento della Città Ducale testimonia lo sforzo dell'Amministrazione regionale nel garantire in modo costante ai cittadini del Friuli Venezia Giulia servizi di qualità nell'assoluto rispetto della sicurezza.