Cividale, successo per il corso sui defibrillatori

Si è concluso, a Cividale del Friuli, il primo corso per l’utilizzo dei defibrillatori pubblici. La Sala Giunta del Municipio ha accolto gli iscritti, 92 in totale, al corso che il Comune, su iniziativa del vicesindaco Roberto Novelli, ha organizzato, a titolo gratuito per i partecipanti, da novembre 2022 a febbraio 2023.

“Inizialmente il corso era stato previsto per un massimo di 60 persone – spiega Novelli - ma viste le numerose richieste e l’importanza dell’argomento si è deciso di non escludere nessun richiedente. Attiva è stata la partecipazione di cittadini, commercianti, agenti della Polizia Locale, volontari della protezione Civile e di associazioni sportive e culturali”.

“Il corso in questione è stato tenuto dalla Croce Rossa Italiana – continua il vice sindaco - e ha permesso ai cittadini di acquisire conoscenze nell’ambito del primo intervento e nel corretto utilizzo del defibrillatore pubblico. Cividale del Friuli è città sempre più cardio-protetta”.