Cividale, una camminata per l’ospedale

Il Comitato ‘Io voglio l’ospedale di Cividale’ torna in piazza. L’appuntamento è per sabato 2 aprile quando la cittadinanza è invitata a partecipare alla Camminata per l’ospedale, con partenza alle 10 dal piazzale antistante il nosocomio. “Da lì – spiega Franco Chiarandini, presidente del comitato - ci dirigeremo verso il centro e piazza Diacono. Vogliamo ribadire la nostra richiesta di riapertura del pronto soccorso e di riattivazione della medicina per acuti”.

“Chiediamo alla Regione, assieme agli altri comitati di Gemona, Maniago, Sacile e delle Valli del Natisone che venga applicata la legge Balduzzi del 2015. Il nostro gruppo è molto attivo sul territorio. Ricordiamo che il comprensorio cividalese è molto grande: più di 50mila utenti gravitano sull’ospedale e, adesso, sono costretti a spostarsi a Udine e non solo, con conseguenti disagi, tempi di attesa, intasamenti e chilometri in più da percorrere per raggiungere il pronto soccorso, con i conseguenti rischi che incorrono se manca la tempestività dell'intervento”, conclude Chiarandini.