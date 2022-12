Claudia Andreetta referente Fvg per Women for Oncology

Claudia Andreetta, oncologa presso il dipartimento di Oncologia dell’AsuFc di Udine, è stata nominata referente per la Regione dell’Associazione Women For Oncology (W4O). Per raggiungere in modo capillare tutte le specialiste e le specializzande in Oncologia e valorizzare maggiormente le proposte formative, W4O Italy ha deciso di nominare un referente regionale in ogni regione, con il compito di coordinare le attività regionali e favorire l’adesione ai progetti nazionali.

Oggi le donne sono ancora poco rappresentate nell’oncologia a livello globale e raggiungono con difficoltà posizioni apicali nel percorso professionale. In Europa il numero delle donne nella leardership sanitaria, a capo di società scientifiche e che partecipano come speaker ai congressi internazionali, è ancora inferiore a quello dei colleghi uomini a parità di ruolo o incarico.

A fronte di questo scenario, nel 2013, la European Society for Medical Oncology (ESMO) ha lanciato l’iniziativa Women for Oncology che punta a creare un network di professioniste per supportare e tutelare il merito professionale femminile e facilitare l’ascesa della donna verso posizioni apicali, ancora oggi maggiormente ricoperte da uomini. L’iniziativa ha ispirato la nascita di gruppi di lavori nazionali in alcuni Paesi europei, come l’Italia.

W4O Italy è stata avviata da 9 oncologhe italiane che si sono distinte per il conseguimento di importanti risultati e che oggi ne compongono il Comitato Scientifico. W4O Italy è un percorso di coaching rivolto alle donne-medico che lavorano in oncologia. Attraverso workshop, eventi, corsi ECM e un dialogo aperto della community, l’iniziativa sostiene la formazione manageriale delle oncologhe italiane e lo sviluppo della loro carriera verticale nella leadership sanitaria.

Andreetta lavora da 15 anni come specialista oncologa presso l’AsuFc ed è referente per le neoplasie ginecologiche oltre ad occuparsi anche di neoplasia mammaria. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche, è socia di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer) ed ESMO. Relatrice e moderatrice a numerosi convegni in particolare nell’ambito delle neoplasie ginecologiche. È coinvolta attivamente nella ricerca scientifica come Principal Investigator di numerosi studi clinici nazionali e internazionali.