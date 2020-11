Codroipo, due operatrici positive nella Casa di Riposo

Allestita nel pomeriggio una tenda della Protezione civile all’esterno della Casa di Riposo Daniele Moro di Codroipo per attività di pretriage e tamponi anti-Covid. La struttura è stata allestita in base a un protocollo condiviso dal Comune con le altre forze in campo.

“Ho deciso di accelerare i tempi visto che ci è arrivata la conferma della positività di una Oss e di un'addetta della cucina", ha spiegato il sindaco Fabio Marchetti. "Non vogliamo farci trovare impreparati nel caso ci fosse la necessità di fare test a tappeto o, comunque, di mettere il personale nelle condizioni di cambiarsi d’abito in sicurezza”.