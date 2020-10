Come attivare il Fascicolo sanitario elettronico per i minori

Per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico del proprio figlio minore e potervi accedere è necessario prestare il consenso al FSE per il minore, dichiarandosi come suo rappresentante in quanto esercente la potestà genitoriale.

Il modulo di consenso, scaricabile dalla home page di AsuGi - sezione consenso trattamento dati personali - va consegnato:

- di persona, dal genitore, agli sportelli Cup dell’azienda; il genitore dovrà esibire un documento di identità in corso di validità per la dovuta identificazione;

- via Pec, all’indirizzo asugi@certsanita.fvg.it. In questo caso il modulo, debitamente compilato, deve essere sottoscritto con firma autografa o con firma digitale. In ogni caso, deve essere allegata copia di documento di identità valido dell’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto il modulo.

Diversamente la richiesta non sarà considerata valida e AsuGi non procederà all’inserimento di questi consensi sui sistemi informatici.

Le richieste valide saranno inserite nei sistemi informatici entro tre giorni lavorativi e successivamente il genitore (solo quello che ha sottoscritto il consenso) avrà in visibilità il FSE del figlio a cui potrà accedere autenticandosi su Sesamo con le proprie credenziali.

Il referto del minore può essere consultato dal Pediatra di libera scelta qualora sia stato espresso il consenso alla sua consultazione da parte degli operatori sanitari. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 0434.223555 attivo dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12 il sabato. Si possono anche consultare le domande frequenti (FAQ) frequenti sui servizi presenti sulla piattaforma Sesamo.

Le sedi Cup si trovano presso l’ospedale Maggiore e di Cattinara, il Distretto di Muggia, l’ospedale di Gorizia e di Monfalcone, i Distretti di Grado, Cormons, Gradisca d'Isonzo e Mossa. Orari e indirizzi sono indicati sul sito internet di AsuGi.