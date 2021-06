Come cambiare pediatra o medico di base

Per la scelta e il cambio del medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, AsuGi ricorda che sono a disposizione le seguenti modalità.

• Utilizzando l’apposito “questionario on line” cui si forniscono di seguito le indicazioni:

1) È necessario verificare il distretto di appartenenza (in base al luogo di residenza/domicilio) cliccando sul seguente link “a quale distretto appartieni”

->Il distretto di appartenenza dovrà essere inserito nella richiesta

2) La lista dei medici, anche suddivisi per distretto, è visibile al link Medici.

La disponibilità sarà verificata dagli operatori in fase di elaborazione della richiesta.

3) E’ sempre necessario indicare almeno tre nominativi dei medici prescelti, in ordine di preferenza

4) E' necessario compilare e firmare il modulo scaricabile dal link Modulo richiesta MMG/PLS per i residenti o il modulo scaricabile per i domiciliati (o richieste in carta semplice contenente gli stessi dati). Il modulo dovrà essere allegato scansionato alla richiesta. I domiciliati dovranno allegare anche il documento di cancellazione dalle liste della ASL di residenza.

5) Allegare una scansione fronte/retro di un documento di identità del richiedente. Nel caso di figli minori, il richiedente è colui che esercita la patria potestà. Nel caso di persone sottoposte a tutela/curatela/amministrazione di sostegno è necessario allegare il provvedimento di nomina di tutore/curatore/amministratore di sostegno.

6) La tessera sanitaria verrà inviata per posta ordinaria all’indirizzo indicato

Al termine del questionario sarà inviato un messaggio automatico che avviserà del buon esito della richiesta. Riceverete una e-mail al completamento della pratica

• Utilizzando l'apposita funzionalità all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) "Sesamo".

(Per accedere devi avere attivato la tua Carta Regionale dei Servizi (CRS) ed installato il lettore smart card o, in alternativa, disporre di credenziali SPID rilasciate da un Identity Provider autorizzato. Tutte le indicazioni sul sito: Sesamo

• Inoltrando una PEC (posta elettronica certificata), da altra casella PEC, all’indirizzo asugi@certsanita.fvg.it, utilizzando e allegando la modulistica che trovi a questo link

• Fissando un appuntamento telefonando ai seguenti numeri:

DISTRETTO 1

Sede di via Stock 2: tel. 040 399 7850 da lunedì al venerdì - dalle 12:00 alle 15:00

Sede di Aurisina: tel. 040 399 6360 il martedì dalle 12:00 alle 16:00

Sede di Opicina: tel 040 399 6088 il mercoledì dalle 13:00 alle 15:00 ed il venerdì dalle 8:30 alle 10:30

sportello.amministrativo1@asugi.sanita.fvg.it

DISTRETTO 2

tel. 040 399 2977 da lunedì a venerdì delle 9:00 alle 13:00

sportellid2@asugi.sanita.fvg.it

DISTRETTO 3

tel. 040 399 5810 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00

sportellodistretto3@asugi.sanita.fvg.it

DISTRETTO 4

tel. 040 399 7465 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00

amministrative.d4@asugi.sanita.fvg.it