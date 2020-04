Mercoledì 22 aprile, alle 20:30, si terrà il webinar “Come parlare delle droghe ai ragazzi” organizzato dall’Associazione Dico No alla Droga sezione di Pordenone.



Durante la conferenza on line organizzata sulla piattaforma Zoom il dottor Alberto Spessotto, Responsabile per la Regione Friuli Venezia Giulia, spiegherà che cosa sono le droghe, le loro orgini, in che modo a seconda delle somministrazioni posso nuocere al corpo ed moltissime altre informazioni che possono aiutare chiunque a prendere decisioni consapevoli.



Al webinar interverrà anche una docente di scienze naturali chimica che darà la sua testimonianza sull’uso di materiali informativi come opuscoli, dvd e pacchetti informativi per insegnanti che lei stessa ha utilizzato con i suoi alunni ed i successi ottenuti tramite essi.

È possibile visionare ed ordinare gratuitamente il materiale informativo sul sito www.noalladroga.it