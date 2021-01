Solitudine, disturbi alimentari, ma anche impegno e stress. Come vivono gli adolescenti questo isolamento con le scuole chiuse?

Continua il lavoro del Tavolo Don Milani di Maniago, che, per tenere alta l’attenzione del mondo adulto verso gli adolescenti, confinati a casa con la didattica a distanza ormai da quasi un anno, ha organizzato un ciclo di tre incontri online, supportato dal Progetto Pro.digi del Movi del Fvg.



Mercoledì 20 genmaio, l'incontro 'Accorgersi, Dedicarsi, Immaginare' con Marco Anzovino, educatore, musicoterapeuta, scrittore.

Marco Anzovino ci porterà la sua testimonianza di relazione a stretto contatto con adolescenti che incontra in una struttura di recupero dalle tossicodipendenze, in un centro per la cura dei disturbi alimentari e presso un centro oncologico.



Mercoledì 24 febbraio, è in programma l'incontro Adolescenti e comunità con Elena Marta, Ist.Toniolo, Giovanni Campagnoli, dirigente scolastico ed Edgardo Zanoli, allenatore.



, responsabile “Scuola Elite” e progetti Pordenone Calcio.Il progetto del coordinamento territoriale di Maniago è un prezioso strumento per tenere alta l’attenzione del mondo adulto verso gli adolescenti in un periodo molto critico. L’obiettivo quello di offrire al mondo delle istituzioni, della scuola e dei servizi, dell’associazionismo e del volontariato, la possibilità di riflettere insieme e favorire lo sviluppo di competenze base degli adulti in merito alla costruzione di relazioni educative significative con adolescenti. Il tutto si tradurrà in percorsi di formazione per adulti del territorio che si relazionano con gli adolescenti, nell’ottica del costruire legami di corresponsabilità e di conseguenza sviluppare un’ampia e articolata alleanza educativa.