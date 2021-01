Completati i primi 265 richiami del vaccino anti-Covid

"Sono iniziate questa mattina le operazioni di richiamo delle vaccinazioni somministrate nel corso del Vaccine Day del 27 dicembre", annuncia su twitter il vicepresidente Riccardo Riccardi. "Immunizzazione completata per i primi 265 operatori sanitari. Tra loro c'è la dottoressa Ariella Breda (nella foto), la prima a ricevere il vaccino in Fvg".

La dottoressa monfalconese del Dipartimento di prevenzione di Gorizia dell'AsuGi era stata scelta come 'simbolo' dell'avvio della campagna, essendo stata artefice dell'individuazione del primo caso di Coronavirus nella nostra regione.

Al momento, in Fvg sono 29.296 le persone che hanno ricevuto la prima somministrazione, a fronte di 37.315 dosi disponibili (pari al 78,5%). In rapporto alla popolazione, quindi, ha iniziato il percorso vaccinale circa il 2,4% di residenti. I sanitari sono 19.143, al personale non sanitario sono andate 6.936 dosi mentre tra gli ospiti delle case di riposo le somministrazioni sono state 3.217.

Il calendario vaccinale, come denunciato ieri anche dal governatore Massimiliano Fedriga, subirà ora un rallentamento (si spera breve) a causa dell'unilaterale riduzione nella fornitura decisa da Pfizer BioNtech, in seguito alla riorganizzazione di una delle sue filiali europee.

"Oggi - spiega ancora Riccardi - la vaccinazione prosegue come da programma, mentre coloro che sono in agenda per la prima somministrazione da martedì, circa tremila persone appartenenti alle categorie delle prime priorità, saranno ricontattati per stabilire una nuova data non appena ci sarà chiaro il quadro da Roma. Le agende saranno riaperte per le nuove richieste da febbraio".

Nel frattempo si susseguono le riunioni della cabina di regia per organizzare la seconda fase. "Stiamo lavorando anche per la vaccinazione di ultraottantenni e persone con disabilità, che - ribadisce Riccardi - riteniamo categorie prioritarie: le linee con le Direzioni sanitarie sono tracciate, ma è chiaro che ora ogni ipotesi di lavoro è condizionata dai flussi di consegna del vaccino, non solo per quanto riguarda la nuova fase ma anche per la chiusura della prima".