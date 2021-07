Confermata la presenza dell'Hantavirus tra i topi in Friuli

La Struttura Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha avviato una sorveglianza in seguito alle segnalazioni, arrivate da vari comuni della regione, di un aumento della popolazione di topi e del rinvenimento di animali morti. I veterinari AsuFc confermano che c’è stato un riscontro di positività per l’Hantavirus in un pool di organi tra i vari campioni sottoposti ad analisi nell’ex provincia di Udine.

Il virus, noto anche come ‘febbre dei topi’, risulta, quindi, presente nella popolazione di roditori anche nel nostro territorio.

Ecco, dunque, i consigli dei veterinari per continuare a frequentare senza correre rischi d’infezione la montagna e la zona collinare del Friuli.

- Si parte da alcune importanti norme igieniche, ovvero lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo il contatto con il terreno o polvere ed evitare contatti diretti con i roditori, le loro urine o feci.

- In caso di pasti consumati all'aperto, non porre mai gli alimenti a diretto contatto con il terreno e vigilare per impedire che i topi possano raggiungerli.

- Usare sempre guanti in lattice per l’eventuale rimozione delle carcasse.

- Non consumare vegetali, frutti del bosco o funghi se non dopo accurato lavaggio e pulizia poiché possono essere fonte di infezione per via alimentare.

- Evitare d’inalare la polvere in quanto il virus si può diffondere anche per via aerogena (evitare soffiatori o utilizzare le scope umidificando le superfici polverose a rischio per contaminazione con feci o urine di topi).

- Tenere i cani al guinzaglio nei boschi per evitare la predazione.

Al momento non esiste un vaccino per l'uomo, pertanto la migliore prevenzione è quella di evitare l'esposizione diretta ai roditori e alle loro saliva, urina e feci.

AsuFc ricorda che l’Hantavirus è sempre stato presente nel nostro territorio e l'aumentata soglia di attenzione è direttamente proporzionale all'alto numero della popolazione di roditori e non dettata da un allarme sanitario. Si invita pertanto la popolazione ad applicare le norme sovraesposte.