Confidustria, convenzione per test sierologici e tamponi

Confindustria Alto Adriatico e Policlinico San Giorgio di Pordenone hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione di prestazioni diagnostiche connesse al Coronavirus al personale dipendente e/o a rapporto libero professionale delle aziende associate. Test sierologici e tamponi, che saranno erogati a condizioni particolarmente vantaggiose, dovranno essere prenotati dal datore di lavoro previa prescrizione redatta a cura del medico competente nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

In questo caso, è precisato nell’accordo, il datore di lavoro non potrà essere informato sui risultati diagnostici ma ottenere il giudizio di idoneità stabilito dal medico competente o direttamente per il lavoratore nel caso in cui voglia offrire, sostenendone in tutto o in parte i costi, l'esecuzione delle prestazioni (l'esito dell'esame è destinato esclusivamente al lavoratore).

In entrambi i casi gli accertamenti potranno essere eseguiti mediante prelievo nel laboratorio analisi del Policlinico San Giorgio o in uno spazio idoneo messo a disposizione dal datore di lavoro in azienda. In tal caso il prelievo sarà eseguito dal personale infermieristico del policlinico. I risultati, è scritto ancora nell’accordo, saranno resi disponibili normalmente entro 48 ore dall'esecuzione del prelievo.

Per informazioni e prenotazioni le aziende si devono rivolgere al responsabile del laboratorio, Paolo Cesselli: 0434 519764 dalle 08:00 alle 13:00 e-mail paolo@cesselli@clinicasangiorgio.it