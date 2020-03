Consegna farmaci, accordo tra Federfarma Fvg e Croce rossa

La Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Federfarma Fvg, la rete delle Farmacie, ha messo a punto il servizio totalmente gratuito di consegna farmaci a domicilio a favore delle persone vulnerabili attraverso l’impiego dei Volontari Cri che operano sul Territorio della nostra regione.

In questa emergenza sanitaria i Comitati locali della Croce Rossa si affiancheranno ai Centri Operativi Comunali della Protezione Civile per dare il loro contributo al sistema territoriale di supporto socio-assistenziale per la consegna a domicilio per anziani, persone fragili e/o non autosufficienti.

Il servizio, attivo in tutta Italia grazie all'instancabile impegno dei volontari Cri, è rivolto a over 65 o persone non autosufficienti e prive di altro supporto familiare e va a potenziare la rete di distribuzione già in essere sul territorio.

Questa iniziativa rientra nelle azioni de 'Il tempo della gentilezza', promossa da Croce Rossa Italiana, che in questo caso vede coinvolte le due importanti organizzazioni che operano a presidio della salute collettiva nelle nostre comunità.

In questo periodo di sacrifici e responsabilità è fondamentale fare rete per essere al fianco di chi è maggiormente a rischio. Nessuno deve sentirsi solo, questo è lo spirito di “Un’Italia che Aiuta”. L’attività svolta, oltre alla vicinanza emotiva alle persone, concorre all’osservanza di limitazione della mobilità esterna della popolazione in questa fase particolare di emergenza sanitaria.

Oltre al numero verde 800065510, l’utente può attivare il servizio chiamando direttamente la sua Farmacia di riferimento, oppure la sede Cri più vicina (elenco alla pagina https://www.cri.it/dove-trovarci) o ancora il numero del Comune appositamente attivato (elenco alla pagina https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/).

Le consegne a domicilio saranno effettuate da Volontari della Croce Rossa appositamente formati all’autoprotezione e alla protezione degli utenti stessi. I Volontari della Cri, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o direttamente dal paziente e si recano in Farmacia, i medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale. Il servizio è completamente gratuito.