Consegnate le prime 10mila mascherine all’Ospedale di Palmanova

Sono state consegnate oggi all’Ospedale di Palmanova le prime 10.000 mascherine chirurgiche frutto della raccolta fondi promossa dal Forum Giovani del Comune di Palmanova. I primi giorni della prossima settimana arriveranno altre 1.200 mascherine FFP2. In poco meno di due settimane sono stati raccolti oltre 27.000 euro, tra donazioni sulla piattaforma Gofundme e bonifici al conto dedicato: oltre 400 i soggetti che hanno devoluto del denaro per la causa.



“Una grandissima risposta di solidarietà. Come Forum siamo impegnatissimi a reperire i materiali: operazione non facile in questa situazione d’emergenza diffusa. Appena i materiali ci vengono forniti li portiamo subito agli operatori sanitari. Da noi e da tutti loro un sentito grazie a coloro che hanno contribuito alla sottoscrizione”, così Thomas Trino, assessore comunale alle politiche giovanili, assieme a Giulia Calabrò, a nome di tutti i ragazzi del Forum Giovani.



Che aggiunge: “Dopo l’acquisto di questi primi due lotti, stiamo lavorando per ricevere anche visiere e tute di protezione, utili a difendere medici e personale sanitario dal contagio. I tempi non saranno brevissimi ma stiamo facendo di tutto per consegnare i dispositivi il prima possibile”.



Il Sindaco Francesco Martines, assieme all’assessore alla salute Giuseppe Tellini: “Un migliaio di queste mascherine sono state anche consegnate alle case di riposo di Palmanova, in aiuto a ospiti e personale sanitario di assistenza. È fondamentale proteggere le persone più deboli per evitare che il virus si propaghi e le colpisca. Ancora una volta grazie a tutti coloro che sono impegnati in questa emergenza”.La sottoscrizione è ancora aperta. Basta andare sul sito www.gofundme.com e cercare “Acquisto dispositivi sicurezza Ospedale Palmanova”, oppure seguire questo link https://www.gofundme.com/f/acquisto-dispositivi-sicurezza-ospedale-palmanova?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet.In alternativa è attivo un conto corrente bancario intestato al Forum Giovani di Palmanova IBAN: IT 14 Q 05484 12303 CC0531000277 BIC: CIVIIT2C (le donazioni vanno fatte con causale: Raccolta fondi per ospedale).