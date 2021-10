Consorzio Capriva del Friuli, nuovo medico di Medicina Generale

Asugi ha conferito l’incarico provvisorio di medico di Medicina Generale convenzionato di assistenza primaria per il Consorzio di Capriva del Friuli alla dottoressa Cecilia Lezcano, in continuità con l’incarico di cui la professionista è attualmente titolare.



L’esigenza di questo conferimento nasce dall’ormai prossima cessazione (dal 1 dicembre 2021) del rapporto con un medico convenzionato per il medesimo Consorzio - che comprende il territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, San Lorenzo Isontino.



L’incarico, della durata massima di un anno, potrà cessare anche anticipatamente all’atto del conferimento dell’incarico al titolare avente diritto.