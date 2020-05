Consultorio familiare di Udine vicino alle mamme

In questo periodo di emergenza, il Consultorio Familiare di Udine continua ad offrire attività e servizi sia in ambito sanitario che psicologico e sociale, rimanendo a fianco delle donne e delle famiglie anche in questo particolare momento estremamente critico.



Attualmente vengono mantenute le consulenze e le visite ostetriche e ginecologiche, i controlli alla mamma e al neonato dopo la dimissione dal punto nascita, le visite domiciliari in situazioni di fragilità, garantendo tutti i criteri di sicurezza necessari alla protezione dal Covid 19.

Sono inoltre stati attivati corsi di accompagnamento alla nascita in video chiamata; “le donne” riferisce l'ostetrica “hanno risposto positivamente a questo nuovo tipo di offerta, entusiasmo condiviso anche dai compagni che grazie alla rete telematica hanno potuto partecipare anche dall’estero”.



Durante i vari incontri vengono approfondite le conoscenze sulle dinamiche del travaglio e del parto, discusse le varie tecniche di rilassamento e respirazione, presentati i vari servizi territoriali anche contestualizzati al momento attuale e discussi i bisogni del neonato nei primi giorni di vita e la relazione con il neonato stesso.



Dei sei incontri uno viene tenuto dall’ostetrica dell’ospedale di Udine, permettendo in tal modo una continuità assistenziale, che viene poi garantita anche nel puerperio.Le assistenti sociali del Consultorio Familiare evidenziano che l'attuale situazione ha reso più urgente una risposta ai bisogni di sostegno delle persone e delle famiglie che in questo momento hanno dovuto ,oltre al resto, gestire anche i bisogni scolastici dei figli in una cornice di incertezza sanitaria ed economica. Per questo sono proseguite le attività di sostegno ai genitori, la mediazione familiare, trovando strategie per proseguire il dialogo anche attraverso strumenti informatici o accogliendo presso il Consultori Familiare o andando a domicilio delle persone che ne avessero bisogno.Quindi anche nell’area psicosociale l’attività è stata integrata da colloqui in modalità telematica, mantenendo l’operatività che contraddistingue il Consultorio Familiare di Udine ed implementando gli interventi nelle richieste di aiuto legate al momento emergente.A tal fine, in risposta all’emergenza da Covid19, ad opera di tutti gli operatori psicologi ,assistenti sociali, ostetriche è attivo già da oltre un mese un Supporto a distanza , punto di ascolto telefonico o via skype, rivolto a tutte le persone che si sentono in difficoltà e necessitano di un confronto e di un sostegno garantendo supporto alle persone in isolamento, gestione di stati d’ansia e paure da contaminazione, problematiche familiari e relazionali, consulenze ostetrico-ginecologiche e sportello giovani.Per informazioni i contatti sono:0432 553617 dal lunedi al venerdi dalle 08.30 alle 13, il giovedi anche dalle 14 alle 16.Consultorio.udine@asufc.sanita.fvg.itSupporto a distanza 0432 553744 dal lunedi al venerdi dalle 08 alle 15