Continua la ‘battaglia’ per il Distretto di San Vito-Spilimbergo

Lunedì 2 maggio si è tenuto l’incontro aperto promosso dalla associazione In Buona Salute San Vito sullo stato dell’atto aziendale dell’AsFo, all’indomani della sua bocciatura da parte degli organi tecnici regionali. L’assemblea aperta ha voluto rappresentare l’attenzione della cittadinanza e degli operatori sullo stato della sanità pubblica sanvitese, sulla necessità d’interventi e misure volte a invertire la tendenza al suo decadimento e la rafforzamento di quella privata.

L’introduzione ha ricordato i reiterati appelli rivolti al Presidente Massimiliano Fedriga proprio per rivendicare modifiche profonde all’atto aziendale presentato all’Arcs, “modifiche – spiegano dall’associazione - necessarie per evitare lo svilimento della medicina territoriale e per impedire lo svuotamento del distretto quale centro di direzione ed erogazione dei servizi”.

“Si sono riprese le richieste irrinunciabili che devono connotare un presidio ospedaliero autonomo come quello di San Vito – Spilimbergo. Il dibattito ha visto la testimonianza di cittadini alle prese con patologie e conseguenti bisogni non soddisfatti per i disagi dovuti alla mancanza di personale, mentre tecnici e clinici hanno avuto modo di evidenziare le fortissime criticità presenti nella diagnostica e nella cura”, si legge ancora nella nota.

“Abbiamo unanimemente approvato un documento, inviato alla Direzione centrale salute della Regione per richiedere il rispetto della legislazione regionale e nazionale ridando centralità al distretto con i suoi poteri, funzioni e risorse come struttura complessa per il territorio; il mantenimento dei primariati di Pediatria e Cardiologia nel presidio ospedaliero San Vito-Spilimbergo; l’indizione del concorso per il primario di ortopedia; l’assunzione del personale mancante per garantire livelli di assistenza adeguati e il riconoscimento salariale; la prosecuzione della gestione pubblica della Rsa, scongiurandone l’esternalizzazione”, conclude l’associazione In Buona Salute San Vito, che proseguirà il suo impegno “per salvare e rafforzare la sanità pubblica sanvitese, fortemente messa in discussione, con iniziative e coinvolgimento della cittadinanza e degli operatori sanitari e sociosanitari, così duramente messi alla prova”.