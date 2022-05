Continua la battaglia per i piccoli ospedali

“Il Presidente Massimiliano Fedriga intervenga subito nella Sanità regionale, avvocando a sé il referato, per cercare di porre rimedio a una situazione di sofferenza a tutti i livelli, che non è ancora esplosa solo grazie all’abnegazione del personale sanitario, malpagato e stressato, che è allo stremo e che non finiremo mai di ringraziare per quello che sta facendo in queste difficili condizioni”. Inizia così una nota del Coordinamento dei piccoli Ospedali di Cividale, Gemona, Maniago e Sacile, che denunciano “un sistema che rischia il collasso per una cronica mancanza di personale, frutto di scelte sbagliate del passato, mai corrette e che le riforme del centrosinistra e del centrodestra non hanno invertito, ma semmai peggiorato”.

“Ecco, quindi, la reiterata richiesta di un tavolo di lavoro dove siedano tutte le forze politiche, i sindacati dei lavoratori della Sanità, dell'associazionismo, del volontariato e dei Comitati dei cittadini. Solo così potremo arrivare a una legge di sistema, che non sarà modificata a ogni cambio di maggioranza regionale, con gli effetti che oggi vediamo. Inoltre, chiediamo - per la terza volta - un incontro con il Presidente Fedriga che, finora, non si è degnato nemmeno di risponderci, per affrontare anche le criticità dei nostri territori, ogni giorno più penalizzati. Noi continuiamo e continueremo a chiedere a gran voce che per i nostri quattro Ospedali venga applicato quanto previsto dal decreto Balduzzi e cioè un Pronto soccorso, una piccola Medicina, una Day Surgery, la Radiologia e i principali ambulatori, completi di personale e con attrezzature adeguate, per evitare il disagio sociale ed economico, oggi presente con il pendolarismo fra nosocomi Spoke e Hub, anche distanti fra loro”, continua la nota.

“Poi nell'immediato la riapertura dei Punti di primo intervento di Cividale e Gemona, chiusi ancora dal 2020 e la dotazione dell'auto medica, prevista in Alto Friuli dal vigente Piano Emergenze/Urgenze. Due fondamentali strutture in grado di alleggerire il Pronto soccorso di Udine, ormai sovraccarico di utenti, anche a causa della scarsità di guardie mediche presenti in quelle zone. Proponiamo anche che l'Hub udinese venga governato singolarmente da una specifica figura dirigenziale, per la sua dimensione e complessità. Purtroppo, però, nel contempo rimarchiamo una sordità da parte di chi governa la Sanità regionale, che ci definisce ‘nostalgici’ in senso negativo, perché non in grado di capire e apprezzare la sua nuova Sanità”.

“All'Assessore Riccardi rispondiamo che effettivamente siamo ‘nostalgici’, perché ricordiamo l’eccellente Sanità di un tempo, sfasciata a colpi di ‘riforme’ sia del centrosinistra sia del centrodestra! Infatti, noi non crediamo che le milionate per gli Ospedali di Comunità e la Case di Comunità, che impegneranno i 125 milioni di euro del Pnrr, saranno in grado di creare quella Sanità territoriale oggi carente. Saranno scatole vuote, come oggi i Cap, visto che la carenza di personale sanitario, in mancanza di adeguati correttivi, durerà ancora diversi anni”, concludono Franco Chiarandini del Comitato Io voglio l'Ospedale a Cividale, Renato Osgnach del Comitato per la salute delle Valli del Natisone, Claudio Polano dei Comitati gemonesi a difesa dell'Ospedale San Michele, Cesare Monea del Comitato Pedemontana Viva Maniago e Gianfranco Zuzzi del Comitato No tagli alla Sanità di Sacile.