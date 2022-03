Continua la Marcia in blu per l’autismo

I primi dati della Marcia in blu per l'autismo sono molto interessanti. Infatti, in un momento difficile, con la guerra in Ucraina e dopo una pandemia scatenata da un virus che ancora circola, in molti, nonostante tutto con generosità, si spendono per marciare da soli o in compagnia per Fondazione Bambini e Autismo. “A oggi – fanno sapere dall’associazione - hanno marciato con noi più di 700 persone e globalmente sono già stati percorsi oltre 10.000 chilometri”.

“La marcia terminerà il 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Mentre il 3 aprile, alle 11, ci ritroveremo in piazzetta Cavour, a Pordenone, per percorre l’ultimo miglio tutti assieme - con chi ha marciato individualmente nel mese di marzo e chi si vorrà aggregare per l’occasione - e arrivare attraverso corso Vittorio Emanuele fino al Municipio dove, alla presenza del Sindaco Alessandro Ciriani, comunicheremo i dati finali della marcia e le risorse che sono state raccolte e donate alla Fondazione per i suoi progetti a favore delle persone con autismo”.

“Le prime indicazioni ci dicono che si sta marciando un po’ in tutta Italia con una maggioranza di persone residenti nella nostra regione, ma anche in Emilia Romagna dove Fondazione ha un suo centro diagnostico riabilitativo. Mascotte della marcia è l'elefantino Azzurro di Trudi che, per l'occasione, si tinge di blu", ricordano dalla Fondazione Bambini e Autismo Onlus che, insieme a numerose associazioni - tra cui Noi Uniti per l’Autismo Pordenone – promuove l’iniziativa, la cui formula è ormai consolidata.

Si cammina o si corre quando e quanto si vuole e in qualsiasi Comune, individualmente o in gruppo, indossando qualcosa di blu, il colore simbolo della vicinanza a chi vive l'autismo. I chilometri percorsi e il nome del comune in cui si è marciato vanno comunicati sul sito, a questo link.

Chi ha piacere di testimoniare pubblicamente il proprio sostegno può condividere su Facebook, Instagram, o qualsiasi altro social network, una foto o un selfie del proprio contributo sportivo e solidale con l'hasthtag #marciainblu2022.