Continuano le donazione di mascherine da parte della comunità cinese

Continua da parte della comunità cinese locale, in collaborazione con Ciriani, il rifornimento di mascherine per i lavoratori socio sanitari della città. Il maestro di arti marziali Liu Yuwei ne consegnerà domani al primo cittadino altre 15 mila. Sono destinate a medici, infermieri, operatori della croce rossa e delle strutture sociali e sanitarie. «Non smetteremo mai di ringraziare la nostra comunità cinese» ha detto il sindaco. Partita intanto la distribuzione porta a porta delle mascherine fornite dalla Regione a ogni famiglia. Il sindaco ha ribadito che «la protezione civile comunale ne riceve 2900 a settimana, per cui ci vorrà tempo per coprire tutta la città. Non dipende da noi, e i miracoli non li possiamo fare, quello che possiamo fare è distribuirle man mano che ci arrivano». Intanto il Comune sta cercando di rifornire di mascherine le tre farmacie comunali (via Cappuccini, viale Grigoletti, via Montereale) man mano che si esauriscono le scorte. E’ possibile acquistarne al massimo due per cliente.