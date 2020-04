Contro il Covid, 'Stessa strada per crescere insieme'

Il sostegno piscologico in questo difficile periodo è importante, in particolare per chi soffre di disabilità, come nel caso degli ipovedenti, bambini e ragazzi ciechi e le loro famiglie, che possono contare su un supporto professionale per affrontare l'emergenza sanitaria. Il progetto 'Stessa strada per crescere insieme' è nato nel 2015 su iniziativa dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti con protocollo con l’Ordine Nazionale degli Psicologi (https://www.psy.it/protocolli-dintesa-e-convenzioni) per il sostegno psicologico ai genitori dei bambini e dei ragazzi ciechi, ipovedenti e con disabilità plurime. Il progetto è gestito dal 2015 dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dall’ IRIFOR istituto di Formazione Ricerca Riabilitazione per la disabilità visiva. Il progetto si è arricchito fino ai tempi attuali di emergenza sanitaria Covid 19 organizzando anche uno sportello telefonico gratuito rivolto a persone con deficit visivo e loro famigliari (https://www.uiciechi.it/Psicologi/progettocnopuici.asp) in specifiche turnistiche (link: https://www.uiciechi.it/Psicologi/ascolto_psicologico.asp). Oltre ai contatti presenti ai link c'è anche il coordinatore del Friuli Venezia Giulia, il dottor Daniele Venturini, contattabile direttamente al 328 3687918.



Lo sportello di consulenza psicologica è stato menzionato dal portale del Governo italiano tra le risorse nazionali attivabili a favore di persone con deficit visivo e loro famigliari. Questo è il link:Il progetto nazionale vede attualmenteche raccolgono le telefonate in questi giorni di emergenza covid-19, di cui dieci coordinatrici e coordinatori interregionali e una psicologa responsabile nazionale.Sono, di psicologia in emergenza, uso di tecnologie impiegate anche da persone con deficit visivo.Secondo le stime del, di cui 39 milioni non vedenti.In Italia la situazione non è meno preoccupante.; inoltre, si calcola che gli ipovedenti siano circa un milione e mezzo.Il disabile visivo ha gli stessi aspetti intellettivi funzionali di tutte le persone, l’unica differenza è quella che possiede 4 sensi anziché 5 e deve quindi vivere in un mondo che generalmente è strutturato sull’uso dei 5 sensi.Sono alla portata di tutti biografie di vita di non vedenti che ricoprono lavori utili se non professioni di spicco come avvocati, psicologi, ingegneri, fisioterapisti, scrittori, giornalisti, manager, dirigenti, insegnanti, artisti, politici. Sono di attualità anche personaggi che hanno perseguito record mondiali di viaggio intorno al mondo in completa autonomia o blogger come per esempio, non da ultimo proprio in questo tempo, la storia di Alessandro Bordini, giovane cieco intraprendente che alla data odierna si trova in Colombia a scrivere le proprie memorie e la propria testimonianza biografica sullo sviluppo personale dell’uomo, su temi di psicologia positiva, sulla resilienza, sul dono, sulla reciprocità, sull’animo dell’uomo nella sua duplice valenza di istanze di vita e di morte, di odio e amore, ma ove proprio l’amore prevale su tutto il resto nella sua trasfigurazione sotto la vittoria della solidarietà. Proprio in tempi di pandemia, come quella attuale.Il mondo della disabilità visiva è sempre stato di interesse letterario o cinematografico, non da ultimo il film di Alessia Bottone “Ritratti in controluce” .Lo sportello ha avuto una forte rispondenza. Allo stato attuale i dati raccolti nelle richieste di supporto telefonico fin’ora pervenute sono in fase di sistematizzazione (sotto il centinaio) stante la portata nazionale dell’iniziativa e la ramificazione operativa a livello regionale e provinciale. I dati in fase di raccolta sono destinati ad aumentare con il procrastinarsi del Lockdown.senso di solitudine e vuoto stante la cessazione improvvisa delle attività verso l’esterno;in ambiente sanitario-ospedaliero, in particolare per le persone con deficit visivo che vivono a domicilio con malattia degenerativa della retina (es. retinopatia diabetica, occlusioni venose, ecc.) che necessitano di trattamenti periodici (day hospital) per rallentarne la degenerazione del sistema visivo. Va detto tuttavia che tale timore è indipendente dalle giuste precauzioni poste dagli ambienti sanitari-ospedalieri ed è associato agli aspetti ansiogeni di reazione personale legata alla inedita situazione generale di pandemia.E poi carico assistenziale maggiorato (stress ed ansia) per i caregiver stante i comportamenti prescrittivi che hanno limitato l’accesso a domicilio delle attività che in tempi non pandemici provenivano dall’esterno; questo tempo di Covid induce ale degli stati d’animo quotidiani (tono umore, tratti depressivi, della perdita, riemersione dei lutti rispetto a persone ma anche rispetto al deficit o malattia visiva);il dolore emotivo rispetto ad un famigliare in attuale condizione clinica di ricovero in terapia intensiva; il(assenza, inacessibilità alla ritualizzazione della morte e del lutto); sofferenza emotiva per la forte inibizione da parte della persona con deficit visivo dovute alleche in tempi non Covid 19 è quello prevalentemente usato unitamente a quello uditivo per l’interazione con il mondo circostante e sua conoscenzaVa anche detto che proprio in tema di emergenza sanitaria proprio per l’utilizzo dei 4 sensi (deficit visivo) vanno sostenute le modalità specifiche sull’(che non possono essere viste in schermo ma accessibili per esempio in lettore vocale) come anche la diffusione degli audio libri e film con audiodescrizione o anche il rinforzo all’accessibilità agevole per non vedenti ai siti web per assolvere a bisogni quotidiani come per esempio la spesa on line o prenotazioni di visite mediche.