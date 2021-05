Cormons e Muggia, il 6 maggio operativi i centri vaccinali

Giovedì 6 maggio inaugurano altri due centri vaccinali AsuGi. Si tratta del punto di Cormons, realizzato nell’area del poliambulatorio nella sede distrettuale di proprietà (ex Ospedale), in viale Venezia Giulia 74. Il taglio del nastro è in programma alle 15; interverranno il Sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, il Direttore generale AsuGi, Antonio Poggiana, e il vice presidente Fvg, Riccardo Riccardi.

Prima, alle 13.30, ideale taglio del nastro per l’altro nuovo centro, quello di Muggia, creato nella palestra Pacco di via D’Annunzio 6. Saranno presenti il Sindaco di Muggia, Laura Marzi, il Direttore generale AsuGi, Antonio Poggiana, e Riccardi.