Coronavirus, 1.018 nuovi contagi e 28 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.018 nuovi contagi - il 13,53 per cento dei 7.522 tamponi eseguiti - e 28 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Si tratta del nuovo record sia per numero di casi (ieri, al netto dei tamponi 'vecchi' inseriti nel bollettino, i nuovi casi erano 1.001) sia per le vittime legate al Covid. Il precedente primato negativo era stato di 20 morti, il 10 novembre.

I casi attuali di infezione sono 12.380. Salgono a 54 (sei in più rispetto a ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 505 (20 in più rispetto all'ultimo bollettino) i ricoverati in altri reparti, dati che per la prima volta, nella seconda fase, pongono il Fvg al limite della soglia di occupazione dei posti letto (30% per le terapie intensive e 40% per i ricoveri negli altri reparti).

I decessi complessivamente ammontano a 608, con la seguente suddivisione territoriale: 260 a Trieste, 183 a Udine, 144 a Pordenone e 21 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 9.952, i clinicamente guariti 205 e le persone in isolamento 11.616.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 22.940, di cui: 5.949 a Trieste, 9.475 a Udine, 4.500 a Pordenone e 2.719 a Gorizia, alle quali si aggiungono 297 persone da fuori regione.