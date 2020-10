Coronavirus, 110 nuovi casi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.041. Rimangono sei i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 23 i ricoverati totali in altri reparti, tra cui si registra però un nuovo ricovero in malattie infettive a Udine. Nessun nuovo decesso è stato registrato (355). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi sono stati rilevati 110 nuovi contagi, 39 a Trieste, 35 a Udine, 21 a Pordenone e 14 a Gorizia, ai quali si aggiunge una persona da fuori regione. Tra i casi ci sono anche un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto, un operatore del Cup dell'AsuGi e due persone rientrate dalla Romania.

Era dal 2 aprile, quando c'erano stati 114 nuovi casi, che in regione non si registravano così tanti tamponi positivi.

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.144: 1.719 a Trieste, 1.734 a Udine, 1.144 a Pordenone e 524 a Gorizia, alle quali si aggiungono 23 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.748, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 991. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e otto a Gorizia.