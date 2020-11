Coronavirus, 1.197 nuovi contagi e 13 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.197 nuovi contagi - il 17,92 per cento dei 6.680 tamponi eseguiti - e 13 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi, purtroppo, si registra un nuovo record dall'inizio della pandemia: mai, finora, era stato superato il tetto dei mille positivi nell'arco di 24 ore. Torna a salire anche la percentuale dei casi accertati sui tamponi eseguiti, che negli ultimi due giorni si era attestata intorno al 10%.

Il precedente 'picco' assoluto risaliva al 7 novembre con 872 positivi, a fronte, però, di 8.629 test, quasi duemila in più, dunque, di quelli certificati nel bollettino odierno.

I casi attuali di infezione sono 11.835. Scendono a 48 (uno meno di ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 485 (15 in più) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 580, con la seguente suddivisione territoriale: 255 a Trieste, 168 a Udine, 139 a Pordenone e 18 a Gorizia.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 21.922, di cui: 5.812 a Trieste, 9.006 a Udine, 4.226 a Pordenone e 2.595 a Gorizia, alle quali si aggiungono 283 persone da fuori regione.

I totalmente guariti sono 9.507, i clinicamente guariti 190 e le persone in isolamento 11.112.