Coronavirus, 136 nuovi contagi e due decessi in Fvg

Oggi sono stati rilevati 136 nuovi contagi da Covid-19 e due decessi. Si tratta di un udinese classe 1954 e di un pordenonese classe 1943, ospite di una residenza per anziani. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I nuovi casi sono 41 a Trieste, 60 a Udine, 22 a Pordenone, 12 a Gorizia, ai quali si aggiunge una persona da fuori regione. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 5.928, di cui: 1.980 a Trieste, 2.037 a Udine, 1.261 a Pordenone e 621 a Gorizia, alle quali si aggiungono 29 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 1.672. Restano stabili a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 32 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 358, con le seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 78 a Udine, 73 a Pordenone e nove a Gorizia. I totalmente guariti sono 3.898, i clinicamente guariti 25 e le persone in isolamento 1.604.

Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le scuole si registrano due positività al Covid nell'Istituto Deganutti di Udine e altre due collegate al focolaio della scuola elementare di Moruzzo.

In ambito sanitario nell'Azienda Giuliano-Isontina sono stati rilevati i casi di tre infermieri e di un tecnico, mentre un infermiere è risultato positivo nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Inoltre da registrare la positività al tampone di un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

Infine, tra i casi odierni, 18 sono minori. Tra questi un neonato che rientra tra i casi segnalati nel comune di Valvasone Arzene.

I numeri in Italia. Mentre il dato Fvg scende rispetto al record di ieri (182 nuovi casi, punta massima dall'inizio dell'epidemia), a livello nazionale anche oggi si registra un nuovo picco assoluto di contagi - 8.804 casi (ieri erano stati 7.332) e di tamponi, 162.932. Torna a crescere anche il numero dei morti, 83, quasi il doppio rispetto a ieri (43). La regione con l'aumento più marcato è ancora la Lombardia, dove i nuovi contagi sono 2.067 e le persone attualmente positive oltre 17mila.