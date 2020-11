Coronavirus, 1.432 nuovi contagi e 25 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.432 nuovi contagi a fronte di 15.001 tamponi eseguiti e 25 decessi da Covid-19.

Nel dettaglio: nel corso del periodo dal 23 al 28 novembre, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.184 nuovi contagi su 9.453 tamponi. A questi casi si aggiungono altre 248 positività pregresse (5.548 tamponi) registrate da laboratori privati nel periodo che va dall'1 ottobre al 22 novembre. "La particolare comunicazione della messa a sistema odierna dei dati riflette la manovra di integrazione dei flussi provenienti dai laboratori privati", precisa la Direzione salute.

Si registra, quindi, un nuovo picco di positivi dall'inizio della pandemia - il precedente, con 1.197 casi, risaliva al 19 novembre e anche in quel caso erano stati inseriti 'vecchi' referti eseguiti da cliniche private - ma anche un nuovo record di test eseguiti. Resta alto il numero delle vittime legate al Covid, anche se inferiore all'ultimo triste primato, segnato proprio ieri, quando i decessi erano stati 35.

I casi attuali di infezione risultano essere 14.345. Scendono a 53 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 604 (dieci più di ieri) i ricoverati in altri reparti. I decessi hanno superato quota 800, precisamente sono 801: 300 a Trieste, 292 a Udine, 173 a Pordenone e 36 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 14.249, i clinicamente guariti 349 e le persone in isolamento 13.339.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 29.395, di cui: 7.069 a Trieste, 12.806 a Udine, 5.546 a Pordenone e 3.618 a Gorizia, alle quali si aggiungono 356 persone da fuori regione.

