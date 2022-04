Coronavirus, 1.562 nuovi casi e tre decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.052 tamponi molecolari sono stati rilevati 310 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,14%. Sono inoltre 10.442 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.252 casi (11,99%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a cinque, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 143. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 anni (17,41%) e la 50-59 anni (17,03%); a seguire la 30-39 anni (12,29%).

Nella giornata odierna si registrano tre decessi: una donna di 90 anni di Udine (deceduta in ospedale), un uomo di 86 anni di gradisca d'Isonzo (deceduto in ospedale) e un uomo di 79 anni di Tarcento deceduto in una struttura per anziani.

Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.926, con la seguente suddivisione territoriale: 1.213 a Trieste, 2.334 a Udine, 936 a Pordenone e 443 a Gorizia. I totalmente guariti sono 309.930, i clinicamente guariti 381, mentre le persone in isolamento risultano essere 23.993.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 339.378 persone con la seguente suddivisione territoriale: 73.847 a Trieste, 140.875 a Udine, 81.566 a Pordenone, 37.970 a Gorizia e 5.120 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un assistente sanitario, un ausiliario, 2 biologi, 11 infermieri, 2 medici, un operatoresocio sanitario, un tecnico e un terapista; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di 3 amministrativi, un assistente sanitario, un farmacista, 12 infermieri, 3 medici, 4 operatori socio sanitari, 2 tecnici e un terapista; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un amministrativo, 5 infermieri, 2 medici, 4 operatori socio sanitari e 2 tecnici; all'Irccs Burlo Garofolo di un infermiere; all'Irccs Cro di Aviano di un medico e un operatore socio sanitario; all'Arcs di un amministrativo.

Infine, per quanto riguarda le residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 42 ospiti e 31 operatori.