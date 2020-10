Coronavirus, 165 nuovi contagi e un decesso in Fvg

Oggi sono stati rilevati 165 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (5.237 tamponi eseguiti). Si è registrato il decesso di una 95enne, residente in provincia di Udine. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.093, di cui: 2.026 a Trieste, 2.102 a Udine, 1.282 a Pordenone e 652 a Gorizia, alle quali si aggiungono 31 persone da fuori regione.

I nuovi contasi sono 46 a Trieste, 65 a Udine, 21 a Pordenone e 31 a Gorizia, ai quali si aggiungono due persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.824. Salgono a 12 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 45 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 359, con la seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 79 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia. I totalmente guariti sono 3.910, i clinicamente guariti 25 e le persone in isolamento 1.742.

Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le residenze per gli anziani si registrano le positività al Covid di un operatore a San Canzian d'Isonzo, due a Trieste, uno a Grado e uno a Pradamano. Inoltre, è risultata contagiata una donna (classe 1913) ospitata in casa di riposo a Trieste.

In ambito sanitario, nell'Azienda Giuliano-Isontina sono stati rilevati i casi di un medico, un dietista e un infermiere, nell'Azienda del Friuli Centrale di un medico e dell'Azienda del Friuli Occidentale di un amministrativo.

I NUMERI NAZIONALI. Superano quota 10mila i nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, si sono registrati 10.010 casi (ieri erano stati 8.804). I tamponi sono stati 150.377. I decessi sono stati 55, in calo rispetto agli 83 di ieri. La Lombardia registra 2.419 nuovi casi, seguita dalla Campania, dove i nuovi positivi oggi sono 1.261.