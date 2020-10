Coronavirus, 182 nuovi contagi. E' la cifra record per il Fvg

Oggi sono stati rilevati 182 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (eseguiti 6.030 tamponi in 24 ore). Si tratta dei dati più alti registrati dall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Il precedente primato, infatti, risaliva al 25 marzo quando in Regione i positivi erano stati 147, ma con una situazione clinica decisamente diversa e un numero di gran lunga inferiore di tamponi eseguiti; in quella giornata, in pieno lockdown, c'erano stati sei decessi, 52 persone in terapia intensiva e 200 ricoverati.

Le persone risultate positive al virus in regione dallo scorso febbraio ammontano in tutto a 5.792, di cui 1.939 a Trieste, 1.977 a Udine, 1.239 a Pordenone e 609 a Gorizia, alle quali si aggiungono 28 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 1.574. Salgono a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 28 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356.

I totalmente guariti sono 3.862, i clinicamente guariti 20 e le persone in isolamento 1.515. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e nove a Gorizia.

Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le scuole si registrano le positività al Covid di due operatori a Torviscosa. Inoltre, sono stati rilevati due casi al Liceo scientifico Majorana di Pordenone e uno alla Scuola materna Marco Volpe di Udine.

In ambito sanitario è stato trovato positivo al tampone un operatore dell'Itis di Trieste, mentre si rileva tra i casi particolari l'infezione di due neonati e di due persone rientrate dalla Romania.

Infine, si registra un focolaio di contagi in uno studio commercialistico di Pordenone e l'allargamento di due cluster familiari a Porcia.

IL DATO NAZIONALE. Anche a livello nazionale è record assoluto di contagi, ma anche di test eseguiti. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 7.332 casi (che portano il totale a 372.799), a fronte di 152.196, dato più alto dall'inizio dell'emergenza. Con 29.048 tamponi effettuati, sono 1.844 i nuovi positivi registrati in Lombardia, 1.032 a Milano. Sono invece 17 i decessi.